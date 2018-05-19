Kudüs nöbeti

Kudüs sadece bir şehir değil, bir imtihandır. İslam dünyası bu imtihanda sınıfta kalmıştır. Tüm insanlık da sınıfta kalmıştır. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs de odur.
1.7 milyar Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir. Herkesi ayağa kalkmaya, tüm ülkeleri Filistin'e yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum.
ZULME LANET FİLİSTİN'E DESTEK
Türkiye, Kudüs için ayağa kalktı. 81 milyon Gazze'deki katliamı kınadı.
En büyük protesto ise İstanbul Yenikapı'da yapıldı.
Alana sadece Türk ve Filistin bayrakları asıldı.
Marmaray, deniz yolu ve toplu taşımayla mitinge gelen yüzbinler, İsrail'e lanet yağdırdı.
Ramazan'ın ilk cumasında okunan hutbeler de Kudüs hakkındaydı.
Mescid-i Aksa'da ise yaklaşık 120 bin kişi toplandı. Katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
DÜNYANIN YENİ KAPISI
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tertiplenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dün İstanbul Yenikapı'da gerçekleşti. Vatandaşların tekneler dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarıyla doldurduğu meydanda ilk olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuştu. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ve Başbakan Binali Yıldırım söz aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Şu önemli açıklamaları yaptı: "Kardeşlerim, Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs, bir semboldür. Bir imtihandır. Biz kıblemizi koruyamazsak geleceğimize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanı ile sınıfta kalmıştır. Yüreklerimizdeki Kudüs'ü işgal ettiler. 1967 yılında Kudüs'ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur. Niçin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs de odur. Büyük görev günümüz Müslümanları'na düşüyor işte bu meydana düşüyor. Yenikapı meydanı buna yabancı değil. Biz 7 Ağustos'ta da burada mıydık. 15 Temmuz'un hesabı için burada mıydık. Unutmayın bu alan evet her zaman bizim toplanma yerimiz olacaktır. Buluşma yerimiz olacaktır."
EKONOMİK VE SİYASİ KISITLAMA GELİYOR
İstanbul'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde, Kudüs bildirisi kabul edildi. Bildiride, "İsrail, ABD'nin desteği ile vahşi bir suç işledi. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması statüyü değiştirmez. Bu saldırganlık cezalandırılmalı. BM sorumluluğunu yerine getirmeli. ABD'yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur. Kudüs'ü başkent kabul eden ülkelere karşı, siyasi ve ekonomik adımlar atılmalı. ABD'yi takip eden ülke, şirket ve bireylere kısıtlama gelmeli. Filistinliler için uluslararası koruma gücü yerleştirilmeli. İİT komitesi kurulmalı, katliam soruşturulmalı" denildi.
ERDOĞAN: İSRAİL ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından çarpıcı mesajlar verdi: İsrail'in yaptığı haydutluktur. ABD'nin hukuksuz Kudüs kararının herhangi bir kıymet-i harbiyesi yok. Sadece kendileri çalarlar, kendileri oynarlar. İsrail'in hesap vermesi gerekiyor ve er ya da geç vereceklerdir.
GUTERRES'E GAZZE TELEFONU
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Cumhurbaşkanı, Guterres'e İsrail'in Gazze'deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.
Mitinge, her kesimden yüzbinlerce kişi katıldı.
1.7 milyar Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir. Herkesi ayağa kalkmaya, tüm ülkeleri Filistin'e yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum.
ZULME LANET FİLİSTİN'E DESTEK
Türkiye, Kudüs için ayağa kalktı. 81 milyon Gazze'deki katliamı kınadı.
En büyük protesto ise İstanbul Yenikapı'da yapıldı.
Alana sadece Türk ve Filistin bayrakları asıldı.
Marmaray, deniz yolu ve toplu taşımayla mitinge gelen yüzbinler, İsrail'e lanet yağdırdı.
Ramazan'ın ilk cumasında okunan hutbeler de Kudüs hakkındaydı.
Mescid-i Aksa'da ise yaklaşık 120 bin kişi toplandı. Katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
DÜNYANIN YENİ KAPISI
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tertiplenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dün İstanbul Yenikapı'da gerçekleşti. Vatandaşların tekneler dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarıyla doldurduğu meydanda ilk olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuştu. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ve Başbakan Binali Yıldırım söz aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Şu önemli açıklamaları yaptı: "Kardeşlerim, Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs, bir semboldür. Bir imtihandır. Biz kıblemizi koruyamazsak geleceğimize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanı ile sınıfta kalmıştır. Yüreklerimizdeki Kudüs'ü işgal ettiler. 1967 yılında Kudüs'ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur. Niçin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs de odur. Büyük görev günümüz Müslümanları'na düşüyor işte bu meydana düşüyor. Yenikapı meydanı buna yabancı değil. Biz 7 Ağustos'ta da burada mıydık. 15 Temmuz'un hesabı için burada mıydık. Unutmayın bu alan evet her zaman bizim toplanma yerimiz olacaktır. Buluşma yerimiz olacaktır."
EKONOMİK VE SİYASİ KISITLAMA GELİYOR
İstanbul'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde, Kudüs bildirisi kabul edildi. Bildiride, "İsrail, ABD'nin desteği ile vahşi bir suç işledi. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması statüyü değiştirmez. Bu saldırganlık cezalandırılmalı. BM sorumluluğunu yerine getirmeli. ABD'yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur. Kudüs'ü başkent kabul eden ülkelere karşı, siyasi ve ekonomik adımlar atılmalı. ABD'yi takip eden ülke, şirket ve bireylere kısıtlama gelmeli. Filistinliler için uluslararası koruma gücü yerleştirilmeli. İİT komitesi kurulmalı, katliam soruşturulmalı" denildi.
ERDOĞAN: İSRAİL ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından çarpıcı mesajlar verdi: İsrail'in yaptığı haydutluktur. ABD'nin hukuksuz Kudüs kararının herhangi bir kıymet-i harbiyesi yok. Sadece kendileri çalarlar, kendileri oynarlar. İsrail'in hesap vermesi gerekiyor ve er ya da geç vereceklerdir.
GUTERRES'E GAZZE TELEFONU
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Cumhurbaşkanı, Guterres'e İsrail'in Gazze'deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.
Mitinge, her kesimden yüzbinlerce kişi katıldı.
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