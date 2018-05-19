İhanet illa DEAŞ ve PKK ile olmuyor

Sabah Gazetesi'nin "İller Buluşması" programının son durağı Ege'nin incisi İzmir oldu. Yazarımız Bekir Hazar'ın moderatörlüğündeki Sabah Yazarlar Kulübü ile "Türkiye'nin seçimi İzmir" toplantısına, TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, gazetemiz yazarlarından Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz ve Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok katıldı. Toplantıda konuşan Yayın yönetmenimiz Ergün Diler şunları söyledi: "Herkesin gizli gündemi dolar. Dolar operasyonuna bazı işadamları da katılıyor. Ağlaya ağlaya zengin olan bir zümre var. Son operasyonlarda da görüyoruz. Sermayesini yurt dışına kaçırmak isteyen, sahip çıkmak yerine gemiyi terk eden fare davranışı gösteren birçok kesim var. Vatana ihanet illa DEAŞ ve PKK ile olmuyor. Maalesef kârlarından zarar eden ve sürekli söylenen tipler var. Hepimiz elbette türbülanstayız ama bu geçecek."
Ceyhan TORLAK-Ertan GÜRCANER
Ceyhan TORLAK-Ertan GÜRCANER
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