Atatürk'e Samsun'a çıkma talimatını Sultan Vahdettin mi verdi?

Mustafa Kemal Paşa'nın 1919'un Mayıs'ında yaptığı Samsun yolculuğu hakkında bugüne kadar çok şey yazılıp söylendi ve yolculuğun sebebi ile ilgili olarak ortaya türlü türlü iddialar atıldı...

Bugün bu sayfada Türk basınında ilk defa yayınlanan bir belgeyi görüyorsunuz: Sultan Vahideddin'in 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'daki Dokuzuncu Ordu Müfettişliği'ne tayini ile ilgili emrini, yani "irade"sini...