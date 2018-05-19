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Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Atatürk'e Samsun'a çıkma talimatını Sultan Vahdettin mi verdi?

'ün Samsun yolculuğu hakkında bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, bugün köşesinde yazdığı yazıda Mustafa Kemal'in bu yolculuğuna ilişkin bugüne kadar yayınlanmamış olan 4 belge yayınladı. İşte Bardakçı'nın o yazısı...

Atatürke Samsuna çıkma talimatını Sultan Vahdettin mi verdi?

Mustafa Kemal Paşa'nın 1919'un Mayıs'ında yaptığı Samsun yolculuğu hakkında bugüne kadar çok şey yazılıp söylendi ve yolculuğun sebebi ile ilgili olarak ortaya türlü türlü iddialar atıldı...

Bugün bu sayfada Türk basınında ilk defa yayınlanan bir belgeyi görüyorsunuz: 'in 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'daki Dokuzuncu Ordu Müfettişliği'ne tayini ile ilgili emrini, yani "irade"sini...

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 10:23
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