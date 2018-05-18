Yenikapı mitingine katılan kişi sayısı açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Yenikapı Miting Alanı'nda Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde düzenlenen miting için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.



500 BİN KİŞİ KATILDI

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, metrekareye düşen kişi sayısının hesaplanması yöntemiyle Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğu belirlendi.