İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Yenikapı Miting Alanı'nda Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde düzenlenen miting için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.
500 BİN KİŞİ KATILDI
AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, metrekareye düşen kişi sayısının hesaplanması yöntemiyle Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğu belirlendi.
Yenikapı mitingine katılan kişi sayısı açıklandı
Yenikapı'da Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Yenikapı Miting Alanı'nda Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde düzenlenen miting için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.
Etiketler: Yenikapı Miting Alanı , istanbul emniyet müdürlük , Filistin , Katılım
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