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  1. Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü

Kudüs Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı!

Kudüs Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"ABD'yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur. ABD'yi takip eden ülke, şirket ve bireylere kısıtlama gelmeli. Filistinliler için uluslararası koruma gücü yerleştirilmeli. BM kurumları uluslararası soruşturma komitesi kurmalı."

  • 18 Mayıs 2018, Cuma 23:37
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