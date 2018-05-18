Kudüs Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ortak basın toplantısı düzenledi.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
"ABD'yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur. ABD'yi takip eden ülke, şirket ve bireylere kısıtlama gelmeli. Filistinliler için uluslararası koruma gücü yerleştirilmeli. BM kurumları uluslararası soruşturma komitesi kurmalı."
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