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'da 18 Mayıs Cuma günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan "Zulme lanet, Kudüs'e destek" mitingi nedeniyle bugün 'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapalı olacak o yollar ve alternatif güzergahlar...

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi saat 16.00'da yapılacak. Mitingin düzenleneceği Yenikapı'da milli yas nedeniyle yarıya indirilen Türk bayrağı da dikkat çekerken, alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 08:49
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