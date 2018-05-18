Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi saat 16.00'da yapılacak. Mitingin düzenleneceği Yenikapı'da milli yas nedeniyle yarıya indirilen Türk bayrağı da dikkat çekerken, alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul'da 18 Mayıs Cuma günü bu yollar trafiğe kapalı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan "Zulme lanet, Kudüs'e destek" mitingi nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapalı olacak o yollar ve alternatif güzergahlar...
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