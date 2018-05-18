Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesi, Türkiye'ye önemli bir gelir kapısı olacak.

2023 hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen mega projeler arasında yer alan Kanal İstanbul, Avrupa'da rahatsızlık oluşturmaya başladı.



Panama Kanalı'nın egemenlik haklarının bir kısmını elinde bulunduran İspanya'da yayın yapan El Pais Gazetesi'nde Andres Mourenza'nın imzasıyla çıkan haberde; Kanal İstanbul projesi çevresel çılgınlık olarak nitelendirildi.