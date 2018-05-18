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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İstanbul'da helikopter destekli şafak operasyonu

'nın hedefinde var

'ndan 4 kat fazla gelir sağlanacak 'un engellenmesi için kirli bir algı operasyonu başlatıldı. Başroldeki ülke .

"çılgın proje" olarak açıkladığı projesi, 'ye önemli bir gelir kapısı olacak.

2023 hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen mega projeler arasında yer alan Kanal , Avrupa'da rahatsızlık oluşturmaya başladı.


'nın egemenlik haklarının bir kısmını elinde bulunduran 'da yayın yapan El Pais Gazetesi'nde Andres Mourenza'nın imzasıyla çıkan haberde; Kanal İstanbul projesi çevresel çılgınlık olarak nitelendirildi.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 09:24
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