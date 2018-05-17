17 Mayıs 2018 Perşembe tarihli resmi gazetede Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Maliye Bakanlığı personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik değişikliği ile daha önce 3 yıl olan yer değiştirme başvuru prim gün şartı değişti. Maliye Bakanlığı personelinin yer değiştirme başvuru prim gün şartı kaç gün oldu? İşte ayrıntılar...

MALİYE PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME PRİM GÜN ŞARTI KAÇ GÜN OLDU?

Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Mazeret Halleri maddesinde yapılan değişiklikle Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği personelin 3 yıl şartı 360 dün oldu.

ESKİ HÜKÜM

Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

YENİ HÜKÜM

Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

YAYIMLANAN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde ve beşinci fıkrasında yer alan "kesintisiz son üç yıl" ibareleri "başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstem Formu" (Ek-3) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.