Ümraniye'deki atık ve geri dönüşüm merkezinde kaçak göçmenlerin yaşadığı konteynerlerden birine kapatıldı ve ailesinden 20 bin lira fidye istendi. Akbar'a konteynerde 9 gün işkence yapan çetenin izi polis tarafından bulununca çete tarafından serbest bırakıldı.