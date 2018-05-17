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'da lu ve alacaklının fidye planı polise takıldı

Sultangazi'de kağıt toplayıcısı uyruklu bir kişi, 30 bin lira aldığı kağıt toplayıcısına borcunu ödeyemeyince, başka bir arkadaşını kaçırtıp, alınacak fidye parasıyla borcunun bir bölümünü sildirmek istedi. Borç alan ve borç verenin beraber yaptığı planla kaçırılan kişinin ailesinden 20 bin lira fidye istendi. Başkonsolosluğu'nun ihbarı sonucu genç, polis ekipleri tarafından kurtarılırken, 6 şüpheli yakalandı.

Ümraniye'deki atık ve geri dönüşüm merkezinde kaçak göçmenlerin yaşadığı konteynerlerden birine kapatıldı ve ailesinden 20 bin lira fidye istendi. Akbar'a konteynerde 9 gün işkence yapan çetenin izi polis tarafından bulununca çete tarafından serbest bırakıldı.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 14:55
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