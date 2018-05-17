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İstanbul ’de şubesi soyuldu!

İstanbul ’de şubesine gelen silahlı ve maskeli soyguncular, 11 bin lirayı alarak kaçtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda PTT Şubesi soyuldu!

'de, maskeli ve silahlı olarak girdikleri şubesinden 11 bin lira soygun yapan iki kişi, kendilerini bir süre kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek kaçtı.


Olay, Yeni Mahalle Birinci Er Caddesi üzerindeki PTT şubesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek silah doğrultup çalışanları etkisiz hale getirdi. Veznelerde bulunan 11 bin lirayı gasp eden soygunculara yaya olarak kaçmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri soyguncuları bir süre kovaladı. Soyguncular, kendilerini kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek izlerini kaybettirdi.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra delil araştırması yaptı.
Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 18:06
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