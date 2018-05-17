Antalya Alanya'da oturan Rumeysa Uslu, 30 Nisan'da bankadan 56 bin lira çekti. İnternetten beğendiği aracı almak şehir merkezine gitti. Ancak parayı bir bankta unuttuğunu fark etti. Olay yerindeki kameraların ise çalışmadığı öğrenildi. Hırsıza çağrı yapan Uslu, "Bulan, getiren veya ihbar edene paranın yüzde 10'unu vereceğim. Bu parayı alıp gönül rahatlığıyla harcasın" dedi.
Hırsızdan umutlu!
Rumeysa Uslu parasını çalan kişiye seslendi: Hayatın boyunca hırsız olarak mı yaşamak istiyorsun?
Etiketler: Rumeysa Uslu , Antalya Alanya
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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