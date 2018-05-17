Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 22 Nisan 2018'de uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2018-EKPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
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