Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 22 Nisan 2018'de uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2018-EKPSS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.