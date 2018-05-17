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sonuçları açıklandı! 2018 EKPSS sonuçları sorgulama

Binlerce engelli memur adayı 2018 sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. 2018 EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2018 EKPSS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2018 EKPSS sonuçları sorgulama sayfası...

EKPSS sonuçları açıklandı! 2018 EKPSS sonuçları sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 22 Nisan 2018'de uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2018-) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 12:40
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