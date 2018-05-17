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Eğitimde milli enerji hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, imza töreninde yaptığı konuşmada “Enerjinin her alanında ihtisaslaşmaya giden eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. 10-20-50 yıllık planlar yapıyorsak, bu süreci besleyecek insan kaynağı da olmak zorunda” dedi.

Eğitimde milli enerji hamlesi

"Milli Enerji Eğitim Hamlesi" kapsamında düzenlenen "Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekti. Albayrak, "Türkiye'ye en büyük sıçramayı yaptıracak mesele artık ileri teknoloji üretimi. Enerjinin her alanında ihtisaslaşmaya giden eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. 10-20-50 yıllık planlar yapıyorsak, bu süreci besleyecek insan kaynağı da aynı ölçüde olmak zorunda" diye konuştu.

10 ENERJİ LİSESİ
Projeyle 16 derslikli 10 okul yapılacağını belirten Albayrak, "3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak. İstanbul, Hatay, Trabzon, Zonguldak, Kütahya, Artvin, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı illerimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Bu okullarımız hem enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hem de rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecek" dedi.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 11:48
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