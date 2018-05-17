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lü telefon ile imamları ile irtibat kuran mensuplarına yönelik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan lü telefonlar ile imamları ile irtibat kuran mensuplarına yönelik kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankesörden çıkan 46 askere tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 211'i muvazzaf olmak üzere toplam 300 örgüt mensubu asker şahıs hakkında düzenlenen eş zamanlı da Yeni bir gelişme yaşandı.

Operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheliden 53'nün emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerisevk edilenlen 53 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

(NAZİF KARAMAN / SABAH GAZETESİ)

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 19:45
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