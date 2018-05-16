Yıkıldılar

Mersin'in Akdeniz İlçesi sahilinde bulunan Enver A.'ya ait kafenin imara aykırı yapıldığı saptandı. Kafenin yıkılması yönünde karar alındı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri, dün sabah zabıta ekipleriyle birlikte yıkımı gerçekleştirmek üzere kafeye gidince olay çıktı. Yıkım kararına itiraz eden iş yeri sahibi ile çalışanlar ve aileleri, iş makinelerinin geçişine engel olmak için kendilerini yerlere attı. 25 kişilik grup, iş makinelerinin önünde oturma eylemi yaptı. Bu sırada ekiplere direnen 4 kişi, ellerindeki benzin bidonlarıyla kafenin çatısına çıktı. Üzerlerine benzin döken grup, "Kendimizi ateşe vereceğiz" diye bağırdı. Olay yerine sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmelerin ardından çatıdakileri aşağı indirirken, iş makineleri de yıkım kararını uygulamak için kafeye yaklaştı. Ancak işletmeciler ve yakınları, ekiplere taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis, biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı. TOMA'dan da eylemcilere su sıkıldı. Ortalık savaş alanına dönerken, polise direnen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından kafedeki yıkım tamamlandı.
Yıkımı engellemek için polise direnen bir grup, kafenin çatısına çıktı. Üzerlerine benzin dökerek yakmak isteyen 5 kişi, paniğe yol açtı. Bir kafe çalışanının ise sanayi tüpünü açarak patlatmakla tehdit etmesi paniği ikiye katladı.
Yıkım öncesi yaşanan gerilim nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.
Yıkımı engellemek için polise direnen bir grup, kafenin çatısına çıktı. Üzerlerine benzin dökerek yakmak isteyen 5 kişi, paniğe yol açtı. Bir kafe çalışanının ise sanayi tüpünü açarak patlatmakla tehdit etmesi paniği ikiye katladı.
Yıkım öncesi yaşanan gerilim nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.
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