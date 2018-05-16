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Suudlar’dan U dönüşü

, dün ülkesinde düzenlenen konferansta konuşma yaptı. Filistin’i ağzına almadı.

Suudlar’dan U dönüşü
Amerika elçilik binasını 'e taşıdı. , Filistin'de katliam yaptı. Selman ise dün ülkesinde düzenlenen bir konferansa katıldı. Filistinle ilgili hiçbir açıklama yapmazken gülerek kadrajları doldurdu. Selman'dan ses çıkmadı ama Suudi Hükümeti'i U dönüşü yaptı. Suudi Arabistan hükümeti, yaptığı bir açıklamayla ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 'den Kudüs'e taşıma kararına karşı olduğunu söyledi. Açıklamada, "Krallık ABD yönetiminin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını reddediyor" ifadeleri kullanıldı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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