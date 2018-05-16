Amerika elçilik binasını Kudüs'e taşıdı. İsrail, Filistin'de katliam yaptı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ise dün ülkesinde düzenlenen bir konferansa katıldı. Filistinle ilgili hiçbir açıklama yapmazken gülerek kadrajları doldurdu. Selman'dan ses çıkmadı ama Suudi Hükümeti'i U dönüşü yaptı. Suudi Arabistan hükümeti, yaptığı bir açıklamayla ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı olduğunu söyledi. Açıklamada, "Krallık ABD yönetiminin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını reddediyor" ifadeleri kullanıldı.
Suudlar’dan U dönüşü
Prens Selman, dün ülkesinde düzenlenen konferansta konuşma yaptı. Filistin’i ağzına almadı.
Etiketler: Prens Selman , Suudi Arabistan , Veliaht Prensi , Tel Aviv , Kudüs , İsrail
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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