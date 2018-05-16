Şehit-Şahit

Filistin direnişti... İsrail ise katildi... İsrail'in zulmüne Amerika da destek verdi. Kudüs'e taşınan yeni büyükelçilik binasının kurdelesi önceki gün kahkahalarla kesildi. İsrail liderleri ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner, yeni binanın ilk misafirleriydi. Bu heyette bulunan bir isim vardı ki tüm dikkatleri üzerine çekti. O isim Sheldon Adelson adlı Yahudi asıllı Amerikalı milyarderdi. Adelson, tekerlekli sandalyesinde kahkahalar atıp açılışta kendini gösterdi. Ancak bu sırada Filistin topraklarında bir direniş vardı ki bunun adı şehadetti. 2008 yılındaki İsrail bombardımanında bacaklarını kaybeden Filistinli Fadi Ebu Salah, tekerlekli sandalyesinde direnişe geçti. İsrail'in attığı bombalara sapanıyla karşılık verdi. Adelson kahkahalar eşliğinde büyükelçilik açılışına şahitlik ederken, Salah şehadete erdi. İsrail'in saldırıları dün de bitmedi. 70 Filistinli şehit olurken binlercesinin yaralandığı belirtildi.
ESKİ CIA BAŞKANINDAN TEPKİ
ABD'nin büyükelçilik kararına kendi iç kamuoyundan da tepkiler yükseldi. En dikkat çeken tepki ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan'dan geldi. Brennan, Gazze'deki ölümlerin, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinliler'in haklarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi. Brennan, "Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinliler'in barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli" dedi.
ŞEHİT
Filistinli Fadi Ebu Salah, 2008 yılında İsrail'in attığı bombalar sonucu bacaklarını kaybetmişti. Önceki gün ise yine sapanıyla direnirken şehadete erdi.
ŞAHİT
85 yaşındaki Sheldon, dün güle oynaya açılışa geldi. Yanında eşi de vardı. Kumarhaneler kralı olarak bilinen ve milyar dolarlık serveti olan Sheldon, İsrail Başbakan'ı Netahyahu'nun arkasındaki isim olarak tanınıyor.
ÇOCUKLARA 'TERÖRİST' DEDİ
İsrail'in çok satan gazetelerinden Haaretz de zulme tepki gösterdi. Dünkü sayıda "İsrail'in kendi sınırını savunma hakkı kimse tarafından tartışılmaz ancak bu sınırı geçmeye çalışan herkese canının istediğini yapabileceği anlamına gelmez" denildi. İsrail'in Belçika Büyükelçisi Simona Frankel ise katliamda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin tamamını 'terörist' olarak niteledi. Bu açıklamaya Belçika Başbakanı Charles Michel'den çok sert tepki geldi.
İSRAİLLİ BAKANLAR KAN KUSUYOR
İsrail yönetimi hem askeri hem de siyasi olarak zulümde sınır tanımadı. Tel Aviv hükümetinin bakanlarının ağızlarından yine kan damladı. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Gazze sorununun çözümü için Hamas liderlerine yönelik olarak "hedef gözeterek öldürme" politikasına dönülmesini istedi. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked ise ülkesinin uluslararası hukuka göre hareket ettiğini belirtti. Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter de Gazze'de onlarca Filistinli'nin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" dedi.
HALEY'DEN KÜSTAH SÖZLER
AB D'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a ve Hamas'a yönelik sert eleştiriler yöneltti. İsrail'in itidal gösterdiğini iddia etti.
LEYLA'YI DA ÖLDÜRDÜLER
Filisti n Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu. Hayatını kaybeden yavrunun ise Leyla Enver Gandur adlı dünyalar güzeli bu bebek olduğu açıklandı. Talihsiz yavru dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı annenin feryatları ise yürekleri deldi geçti.
Türkiye, Filistin'deki katliamdan sonra üç günlük yas ilan etti ve dün bayraklar yarıya indirildi.
YARALI FİLİSTİNLİLER TÜRKİYE'YE GELİYOR
İsrail terörüne karşı sert tepki gösteren Türkiye yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gazze'deki yaralıların Türkiye'de tedavi edileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şu ifadeleri kullandı: "Gazze tarafında, Filistinliler'in olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık."
ESKİ CIA BAŞKANINDAN TEPKİ
ABD'nin büyükelçilik kararına kendi iç kamuoyundan da tepkiler yükseldi. En dikkat çeken tepki ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan'dan geldi. Brennan, Gazze'deki ölümlerin, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinliler'in haklarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi. Brennan, "Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinliler'in barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli" dedi.
ŞEHİT
Filistinli Fadi Ebu Salah, 2008 yılında İsrail'in attığı bombalar sonucu bacaklarını kaybetmişti. Önceki gün ise yine sapanıyla direnirken şehadete erdi.
ŞAHİT
85 yaşındaki Sheldon, dün güle oynaya açılışa geldi. Yanında eşi de vardı. Kumarhaneler kralı olarak bilinen ve milyar dolarlık serveti olan Sheldon, İsrail Başbakan'ı Netahyahu'nun arkasındaki isim olarak tanınıyor.
ÇOCUKLARA 'TERÖRİST' DEDİ
İsrail'in çok satan gazetelerinden Haaretz de zulme tepki gösterdi. Dünkü sayıda "İsrail'in kendi sınırını savunma hakkı kimse tarafından tartışılmaz ancak bu sınırı geçmeye çalışan herkese canının istediğini yapabileceği anlamına gelmez" denildi. İsrail'in Belçika Büyükelçisi Simona Frankel ise katliamda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin tamamını 'terörist' olarak niteledi. Bu açıklamaya Belçika Başbakanı Charles Michel'den çok sert tepki geldi.
İSRAİLLİ BAKANLAR KAN KUSUYOR
İsrail yönetimi hem askeri hem de siyasi olarak zulümde sınır tanımadı. Tel Aviv hükümetinin bakanlarının ağızlarından yine kan damladı. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Gazze sorununun çözümü için Hamas liderlerine yönelik olarak "hedef gözeterek öldürme" politikasına dönülmesini istedi. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked ise ülkesinin uluslararası hukuka göre hareket ettiğini belirtti. Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter de Gazze'de onlarca Filistinli'nin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" dedi.
HALEY'DEN KÜSTAH SÖZLER
AB D'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a ve Hamas'a yönelik sert eleştiriler yöneltti. İsrail'in itidal gösterdiğini iddia etti.
LEYLA'YI DA ÖLDÜRDÜLER
Filisti n Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu. Hayatını kaybeden yavrunun ise Leyla Enver Gandur adlı dünyalar güzeli bu bebek olduğu açıklandı. Talihsiz yavru dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı annenin feryatları ise yürekleri deldi geçti.
Türkiye, Filistin'deki katliamdan sonra üç günlük yas ilan etti ve dün bayraklar yarıya indirildi.
YARALI FİLİSTİNLİLER TÜRKİYE'YE GELİYOR
İsrail terörüne karşı sert tepki gösteren Türkiye yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gazze'deki yaralıların Türkiye'de tedavi edileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şu ifadeleri kullandı: "Gazze tarafında, Filistinliler'in olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık."
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