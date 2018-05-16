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'nin yeni bestesi: Yıkılasın

'nin 'e yönelik sert tepkisinden sonra de katil ordusuna tepkisini yeni bestesiyle gösterdi.

Murat Kekillinin yeni bestesi: Yıkılasın İsrail

Amerika'nın onayıyla 'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama sanat dünyasından da tepkiler yükseldi.

'nin İsrail'e yönelik yaptığı sert açıklamalardan sonra de harekete geçti.

"YIKILASIN İSRAİL, ENKAZINI GÖREYİM"
'in İsrail'le ilgili sözlerini besteleyen Adanalı sanatçı, takipçilerinin beğenisini topladı.

Kekilli, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" ifadelerini kullandı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 13:50
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