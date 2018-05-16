Melania’ya operasyon

ABD Başkaı Donald Trump'ın eşi (First Lady) Melania Trump'ın, Washington'da ameliyat olduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Melania Trump, Washington, DC yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde böbrek ameliyatı geçirdi sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
12 SAAT SONRA
Melania Trump'ın iletişim direktörü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, böbreğindeki alınan dokunun iyi huylu olduğu ve tıbbi bir operasyon gerektiren bir konu olduğunu belirterek, "Bir böbrek rahatsızlığını tedavi ettirmek için bir embolizasyon prosedürü geçirdi. Bu prosedür başarılıydı ve herhangi bir endişe edilecek durum yok" dedi. Bayan Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde hafta boyunca kalacağı belirtildi. Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump'ın ameliyatı sırasında Beyaz Saray'da olduğu ve 12 saat sonra ziyaretine gittiği ifade edildi.
Trump, dünyayı savaşa sürüklüyor.
12 SAAT SONRA
Melania Trump'ın iletişim direktörü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, böbreğindeki alınan dokunun iyi huylu olduğu ve tıbbi bir operasyon gerektiren bir konu olduğunu belirterek, "Bir böbrek rahatsızlığını tedavi ettirmek için bir embolizasyon prosedürü geçirdi. Bu prosedür başarılıydı ve herhangi bir endişe edilecek durum yok" dedi. Bayan Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde hafta boyunca kalacağı belirtildi. Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump'ın ameliyatı sırasında Beyaz Saray'da olduğu ve 12 saat sonra ziyaretine gittiği ifade edildi.
Trump, dünyayı savaşa sürüklüyor.
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