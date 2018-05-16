Sürü sahipleri, son yıllarda hayvanlarını otlatacak çoban bulmakta zorlandı. Bu nedenle çoban maaşları arttı. Bazı patronlar, maaşı 4-5 bin liraya kadar çıkardı. Ancak çobanlar, bu rakama bile burun kıvırdı. Çoban sıkıntısı yaşayan iller arasında Rize de vardı. Çamlıhemşin İlçesi'nde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi bir adam, 2 bin lira aylık maaşa çalışacak çoban aradı. Ancak sürüyü yaz aylarında yaylalarda otlatacak bir talipli çıkmadı. Bunun üzerine sürü sahibi, tanıdıklar aracılığıyla Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev'e (19) ulaştı. Çobanlık teklifini kabul eden Niftaliyev, Azerbaycan'dan Rize'ye giderek çobanlığa başladı. Niftaliyev, "Rize yaylaları çok güzel. Hayvanlar sabah yaylalarda otluyor, akşam ise toplanıyor. Ben onlara sahip çıkıyorum. Barakada kalıyorum. Gece hava soğudu mu ateş yakıyorum. Çayımı demleyip, içiyorum" ifadelerini kullandı.
İthal çoban
Rizeli sürü sahibi, çoban bulamadı. Maaşı 2 bin liraya çıkardı. Ancak yine talipli çıkmadı. Teklifi duyan Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev ise Türkiye’ye gelip işi kaptı
Etiketler: Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev , Rize , Türkiye , Çoban
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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