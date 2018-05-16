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İthal

li sürü sahibi, bulamadı. Maaşı 2 bin liraya çıkardı. Ancak yine talipli çıkmadı. Teklifi duyan ise ’ye gelip işi kaptı

İthal çoban
Sürü sahipleri, son yıllarda hayvanlarını otlatacak bulmakta zorlandı. Bu nedenle çoban maaşları arttı. Bazı patronlar, maaşı 4-5 bin liraya kadar çıkardı. Ancak çobanlar, bu rakama bile burun kıvırdı. Çoban sıkıntısı yaşayan iller arasında Rize de vardı. Çamlıhemşin İlçesi'nde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi bir adam, 2 bin lira aylık maaşa çalışacak çoban aradı. Ancak sürüyü yaz aylarında yaylalarda otlatacak bir talipli çıkmadı. Bunun üzerine sürü sahibi, tanıdıklar aracılığıyla Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev'e (19) ulaştı. Çobanlık teklifini kabul eden Niftaliyev, Azerbaycan'dan 'ye giderek çobanlığa başladı. Niftaliyev, "Rize yaylaları çok güzel. Hayvanlar sabah yaylalarda otluyor, akşam ise toplanıyor. Ben onlara sahip çıkıyorum. Barakada kalıyorum. Gece hava soğudu mu ateş yakıyorum. Çayımı demleyip, içiyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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