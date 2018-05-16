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otlatma sı: 5 ölü

Hayvan otlatma kavgası: 5 ölü
Diyarbakır Ergani'ye bağlı Akçakale Köyü'nde yaşayan 2 aile arasında mahkemelik olan arazide kan aktı. Arazide otlatma meselesi yüzünden 2 aile arasında çıktı. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi can verirken, 2 kişi de yaralandı. Her iki aileden gözaltına alınanların olduğu açıklandı.

Esat TAŞTEKİN
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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