Hayvan otlatma kavgası: 5 ölü

Diyarbakır Ergani'ye bağlı Akçakale Köyü'nde yaşayan 2 aile arasında mahkemelik olan arazide kan aktı. Arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden 2 aile arasında kavga çıktı. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi can verirken, 2 kişi de yaralandı. Her iki aileden gözaltına alınanların olduğu açıklandı.
Esat TAŞTEKİN
Esat TAŞTEKİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.