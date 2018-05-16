;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Suudlar’dan U dönüşü
  2. ABD ve İsrail'i tarih affetmez

Elçi kovuldu

, masumları katleden ’den Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’i geri çekti. İsrail’in Büyükelçisi Eitan Naeh’e de ‘Ülkene dön’ dedi

Elçi kovuldu
ABD 'ü üs yaptı! 'in 'deki zulmü arttı. İsrail'in kan kusan ordusu, ülkesinin sınırlarını korumak isteyen binlerce masum sivilin üzerine bombalar yağdırdı. Çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden kurşunları Filistinliler'in üzerine sıktı. Zulme en büyük eleştiriyi ise yine yaptı.

'İNSANLIK SUÇU İŞLİYORSUNUZ'
diplomatik yaptırımlar için düğmeye bastı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kendisine İsrail'in tutumunun protesto edildiği açıklandı. 70 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasının insanlık suçu olduğu anlatıldı. Bu yüzden kendisinin de ülkesine dönmesinin uygun olacağı aktarıldı.


İSRAİL'DEN MİSİLLEME
Terör devleti İsrail, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeden ayrılması istedi.
Etiketler: , , , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar