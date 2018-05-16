Elçi kovuldu

ABD Kudüs'ü üs yaptı! İsrail'in Filistin'deki zulmü arttı. İsrail'in kan kusan ordusu, ülkesinin sınırlarını korumak isteyen binlerce masum sivilin üzerine bombalar yağdırdı. Çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden kurşunları Filistinliler'in üzerine sıktı. Zulme en büyük eleştiriyi ise yine Türkiye yaptı.
'İNSANLIK SUÇU İŞLİYORSUNUZ'
Ankara diplomatik yaptırımlar için düğmeye bastı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kendisine İsrail'in tutumunun protesto edildiği açıklandı. 70 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasının insanlık suçu olduğu anlatıldı. Bu yüzden kendisinin de ülkesine dönmesinin uygun olacağı aktarıldı.
İSRAİL'DEN MİSİLLEME
Terör devleti İsrail, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeden ayrılması istedi.
'İNSANLIK SUÇU İŞLİYORSUNUZ'
Ankara diplomatik yaptırımlar için düğmeye bastı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kendisine İsrail'in tutumunun protesto edildiği açıklandı. 70 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasının insanlık suçu olduğu anlatıldı. Bu yüzden kendisinin de ülkesine dönmesinin uygun olacağı aktarıldı.
İSRAİL'DEN MİSİLLEME
Terör devleti İsrail, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeden ayrılması istedi.
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