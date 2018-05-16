Konya Selçuk Üniversitesi'nde geçen yıl Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı görevini yürüten H. Hayrullah Sofuoğlu, iddiaya göre 2 kadın çalışana "Sevgilin var mı? Sevgilim olmamı ister misin? Şehvetli bir şekilde sevişmek ister misin?" gibi ifadelerle tacizde bulundu. Bu kadınlardan biri olan sekreteri Tuba Özgül'ü, olayı kimseye anlatmaması için defalarca silahla tehdit etti. Bir süre sonra tehdit ve tacizlere daha fazla dayanamayan kadın, durumu üniversite yönetimine yazılı olarak bildirdi. Özgül'ün şikâyetinin ardından diğer mağdur Yasemin C. de Sofuoğlu hakkında şikâyetçi oldu. Üniversite yönetimi şikâyetlere rağmen işlem yapmazken, sadece şüphelinin görev yerini değiştirdi. Bunun üzerine Özgül'ün avukatları Danıştay'a başvurdu. Danıştay 1. Dairesi, Konya Valiliği'nin men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelinin yargılanmasına hükmetti. Yargılama Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Akademik taciz
Selçuk Üniversitesi Sağlık Spor ve Kültür Daire eski Başkanı H. Hayrullah Sofuoğlu, 2 memuru taciz ettiği iddiasıyla hesap verecek.
Etiketler: Selçuk Üniversitesi , Asliye Ceza Mahkemesi , Sağlık Spor , Kültür Daire , Hayrullah Sofuoğlu , Konya
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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