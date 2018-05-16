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Akademik taciz

ve eski Başkanı H. , 2 memuru taciz ettiği iddiasıyla hesap verecek.

Akademik taciz
'nde geçen yıl ve Başkanlığı görevini yürüten H. , iddiaya göre 2 kadın çalışana "Sevgilin var mı? Sevgilim olmamı ister misin? Şehvetli bir şekilde sevişmek ister misin?" gibi ifadelerle tacizde bulundu. Bu kadınlardan biri olan sekreteri Tuba Özgül'ü, olayı kimseye anlatmaması için defalarca silahla tehdit etti. Bir süre sonra tehdit ve tacizlere daha fazla dayanamayan kadın, durumu üniversite yönetimine yazılı olarak bildirdi. Özgül'ün şikâyetinin ardından diğer mağdur Yasemin C. de Sofuoğlu hakkında şikâyetçi oldu. Üniversite yönetimi şikâyetlere rağmen işlem yapmazken, sadece şüphelinin görev yerini değiştirdi. Bunun üzerine Özgül'ün avukatları Danıştay'a başvurdu. Danıştay 1. Dairesi, Konya Valiliği'nin men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelinin yargılanmasına hükmetti. Yargılama Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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