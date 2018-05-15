Vicdansızlar, 6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye istedi. Olay 24 Nisan'da Gaziantep'te meydana geldi. Suriyeli Ahmed Kasım, büyük oğlu Yemen (6) ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Toptancılar Sitesi'ne gitti. Çocuk, engelli babasının yanından bakkala gitmek için ayrıldı. Kendisinden bir daha da haber alınmadı. Oğlunu bulamayan baba polise başvurdu. Kimliği belirsiz kişi, geçen çarşamba günü Ahmed Kasım'ı cep telefonuyla arayarak Yemen'in elinde olduğunu söyledi. Çocuğun elleri ve ayakları bağlanmış halde çekilen fotoğrafını göndererek 10 bin lira fidye istedi. Fotoğrafla şoke olan ve oğlunun bulunmasını isteyen Kasım, "Her ay erzak yardımı alıyordum. Gittim hayırseverden erzak aldım. Oğlum bakkala gitmek için para istedi, verdim. Sonra geri gelmeyince yarım saat oralarda oğlumu aradım ama bulamadım. Sonra karakola gidip olayı anlattım. Sonra bana telefon geldi. Telefondaki kişi 'Oğlunun adı Yemen mi?' diye sordu, sonra 'Oğlun iyi bir şeyi yok, çarşıya gel görüşelim' dedi. Ben de çarşıya gittim.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Benim tekerlekli sandalyemden tutup, bana oğlumdan bahsetti. Para karşılığında oğlumu vereceklerini ve polise haber vermemem gerektiğini söyledi. Telefonumu alıp, oğlumun elleri ayakları bağlanmış resmini gönderip numarasını sildi" diye konuştu. Yemen Kasm, dün kimliği belirsiz kişilerce evine yakın yere bırakıldı. Küçük çocuğun sağlık durumu iyi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Benim tekerlekli sandalyemden tutup, bana oğlumdan bahsetti. Para karşılığında oğlumu vereceklerini ve polise haber vermemem gerektiğini söyledi. Telefonumu alıp, oğlumun elleri ayakları bağlanmış resmini gönderip numarasını sildi" diye konuştu. Yemen Kasm, dün kimliği belirsiz kişilerce evine yakın yere bırakıldı. Küçük çocuğun sağlık durumu iyi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.