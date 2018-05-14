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sınırında 5 'cü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi eski askerler ile avukatın da arasında bulunduğu 5 kişi, sınırında gözaltına alındı.

Yunanistan sınırında 5 FETÖcü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç Nehri üzerinden 'a geçecek bir grubun iki araçla Edirne'ye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara ve Gaziantep plakalı iki otomobili Osmanlı köyünde durduran ekipler, emekli Kurmay Binbaşı E.K. (40), meslekten ihraç edilen eski Jandarma Yüzbaşılar İ.T. (36) ve M.K. (35), avukat A.O. (39) ve sürücü M.S.'yi (26) gözaltına aldı.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 17:02
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