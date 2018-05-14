Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçecek bir grubun iki araçla Edirne'ye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ankara ve Gaziantep plakalı iki otomobili Osmanlı köyünde durduran ekipler, emekli Kurmay Binbaşı E.K. (40), meslekten ihraç edilen eski Jandarma Yüzbaşılar İ.T. (36) ve M.K. (35), avukat A.O. (39) ve sürücü M.S.'yi (26) gözaltına aldı.
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