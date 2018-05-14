Teminat gençlerimizdir

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan'da gençlerle buluştu. Gençlik ve Doğa Festivali'nde gençlere mesajlar veren Yıldırım, "Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, PYD, YPG, FETÖ örgütüne karşı gençlerimiz ülkemizin bugünün de, yarınının da teminatıdır. Milli manevi değerleriyle barışık bir gençliğimiz var artık. Bu gençliği ne bölücüler, ne FETÖ'cüler yönlendiremez, emperyalistlere karşı Türkiye'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz Türk gençliğidir" dedi. Yıldırım, seçilme yaşını 18'e indirdiklerini de hatırlatarak "24 Haziran gençlerin seçimidir" diye konuştu. Anneler Günü'nü de kutlayan Yıldırım, "Sevginin, hoşgörünün fedakarlığın kaynağı olan annelerimizin anneler gününü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bütün anaların ellerinden öpüyorum, şehit analarımızın ellerinden öpüyorum. Ananın ne demek olduğunu iyi bilirim, 38 yaşında aramızdan ayrıldığında dünyada yapayalnız kalmıştık. Rahmetli anam bizim büyüdüğümüzü ne halde olduğumuzu göremedi" şeklinde konuştu.
Dumanlı Yaylası'na çıkan Başbakan, yağmura rağmen 10 kilometre yürüdü. Kaynaktan su içti.
Dumanlı Yaylası'na çıkan Başbakan, yağmura rağmen 10 kilometre yürüdü. Kaynaktan su içti.
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