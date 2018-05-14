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  1. Darbeci 52 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 11:13
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