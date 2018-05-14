



Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin bir hava durumu ediliyor.