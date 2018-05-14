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'Eş'siz gurur

Sağlık memuru , iki yıl önce ambulanstan düşerek hayatını kaybetti. Eşinin şehitlik belgesini alan sağlıkçı , “Onunla gurur duyuyorum” dedi...

Eşsiz gurur
Yürekleri yakan kaza, 20 Eylül 2016 tarihinde meydana geldi. 'nin Lüleburgaz İlçesi'nden Tekirdağ'a hasta nakli yapan Naim Oymak yönetimindeki ambulans, kontrolden çıkarak devrildi. Araçtan fırlayan acil servis çalışanı Hakan Küçükkoçan, olay yerinde yaşamını yitirirdi. Ambulans şoförü Naim Oymak, hasta Şükrü Şen ve refakatçısı Fırat Bursa yaralandı. Aradan geçen iki yılın ardından Şehit sağlık memuru için tarafından gönderilen şehitlik belgesi, kendisi de sağlık personeli olan eşi Nazan Küçükkoçan'a verildi. Törene Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Lüleburgaz İlçesi'nde bulunan sağlık kurumlarının yöneticileri katıldı.


Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hakan Küçük- Koçan, sadece hastane personeli ve yönetimi tarafından değil beyefendi ve pozitif kişiliğiyle de tüm bölge halkı arasında sevilen bir insandı. Güleryüzlü, mesleğini severek ve isteyerek yapan, insan sevgisi ile dolu bir insandı. Sağlık camisasında birlikte görev yaptıkları, kendisi gibi başarılı ve sevilen bir sağlık personeli olan eşi ile birlikte, mutlu bir aile tablosu çiziyorlardı. Vefatı, sağlık camiasını yasa boğmuştu...


MEVLÜT YÜKSEL
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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