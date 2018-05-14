Emperyalizm devam ediyor

Batı ile Doğu arasındaki kavga yüzyıllardır devam ediyor. Oryantalist ve emperyalist duygularından vazgeçmeyen Batı ülkeleri, günümüzde de bu tutumunu sürdürüyor. Son yıllarda Batı ile Türkiye arasındaki kavga, çok açık ve sert bir şekilde yapılıyor. Kavganın nedenini ekonomik olduğu kadar tarihten gelen düşünceler de oluşturuyor. Batı, Türkler'in İstanbul'u feth edilmesini hala sindiremiyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Doğu-Batı kavgasını, İslam düşmanlığı ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu ülkeler ile olan işbirliğini TAKVİM gazetesi için değerlendiriyor...
Fransa'da 300 imza ile Kur'an'a hakaret içeren deklarasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kendilerine yakışanı yaptılar. Fransa, Osmanlı döneminde bizimle müttefikken bile bizi arkadan vurmuştur. Fransa'nın asıl derdi, kendi gençliğini ve ülkesinin geleceğini kurtarmak. Bu yüzden hassasiyeti azalan ve nihilizme saplanan gençliğini uyandırmak için çatışmayı körüklüyorlar. Batı, tarih boyunca bizim dini amellerimizi ortadan kaldırmaya çalıştı. 19. yüzyılda meydana gelen kolera salgınında Avrupalılar 'salgın yayılmasın' diye haccı yasaklatmak bile istemişti.
FAŞİZM DUVARI ÖRÜYOR
Son yıllarda Batı'da İslam düşmanlığının artmasının sebebi nedir?
Batı, Komünizm'in çökmesinden sonra yeni bir düşman aradı. İslam'ı seçti. Düşmanlık ve çekişme, devletleri dinç tutar. Rehavet çökmelerine sebep olur. Devletler, iç ve dış düşman yaratır. Düşman olmayınca, silaha yatırdıkları parayı halklarına izah edemezler. Batı, Kavimler Göçü zamanı gibi dışardan gelen milletler tarafından adım adım ele geçiriliyor. Yaşlanan Avrupalı ülkelerde eski sömürgelerinden gelen genç ve nüfusu devamlı artan milletler zamanla çok büyük bir güç haline gelecek. Bunu engellemek için düşmanlığı körüklüyorlar. Roma'nın zamanında kendini korumak için Hadrianus Duvarı'nı yaptığı gibi Avrupalılar da kendilerini korumak için halklarınını korku ve endişeye sevkedip, Faşizm Duvarı'nı örüyorlar. Avrupa'daki Türkler'in Türkiye ile ilişkileri Türk ve Müslüman kimliklerini yaşatıyor. Asimile olmalarını engelliyor. Batı, bizim bu bağlantımızı kesmek istiyor.
Batı ile Doğu arasındaki bu gerilimin sebebi nedir?
Arada medeniyet farkı var. Doğu, daha çok insanı ön plana çıkarır. Batı'da bu yoktur. Kendi çıkarları her şeyin üzerindedir.
KİMLİKLERİNİN PARÇASI
Batı, Rönesans ile modernleşmesine rağmen, dinsel içgüdüyle mi hareket eder?
Hristiyanlık, Batı kimliğinin en önemli parçasıdır. Her hücresinde etkisi hissedilir. Dini görünmeyen bir yapıları bile zamanında Hristiyanlık tarafından yoğurulmuştur.
OSMANLI HOŞGÖRÜSÜ
Hristiyanlar ve Müslümanlar, hiç barış içinde yaşamış mıdır?
Osmanlı hakimiyetinde yaşadılar. İmparatorlukta Hristiyan, Yahudi, Müslüman bir arada kendi ibadetlerini yaparak asırlarca bir arada oldular. Ancak burada ana aktör bizdik. Bizim hakimiyetimizdi.
Batı, darbeyi ve darbecileri neden destekliyor?
Batı kendine demokrattır. Önemli olan kendi çıkarlarıdır. Bu yüzden kendi menfaatlerine uygun her türlü darbecileri her yerde destekledikleri gibi Türkiye'de de destekliyorlar. Bize 'demokrasi dersi' vermeye kalkıyorlar. Ancak her zaman ve her yerde darbecileri desteklediler. Bize söylediklerinin yüzde birini Sisi'ye diyorlar mı?
Doğu- Batı gerilimi biter mi?
Bitmez. Asırlar boyu süren bu çekişme önümüzdeki asırlarda Çin eksenli olarak daha şiddetli cereyan edeceğe benziyor.
DERTLERİ DEMOKRASİ DEĞİL
Batı, Türkiye'de nasıl bir iktidar istiyor?
Kendilerine itaat eden, Batı'nın menfaatleri ile çatışmayan ve zayıf bir iktidar arzuluyorlar. Şablonu oluşturup, ne zaman nasıl hareket edeceğini bilecekleri bir iktidar istiyorlar. Yapacakları öngörülmeyen ve gözü kara iktidarlar hiçbir zaman istemezler. Kendi lehlerine olacak her türlü siyasi grubu desteklerler. Önemli olan onların çıkarları ve yaptıklarını sorgulamayacak siyasi hareketlerdir. Batı, kendine itaat eden menfaatini destekleyen her ülkeyi destekler. Derdi hiçbir zaman demokrasi olmadı. Demokrasiyi kendileri için istiyorlar. Yoksa demokrasinin "D"sinin bile olmadığı birçok Avrupa ülkesiyle kol kola olmaz. Bize yaptıkları eleştirileri oralara ne zaman yaptılar?
FETÖ BATI'NIN TRUVA ATIDIR
15 Temmuz FETÖ Darbesi gerçekleşmiş olsaydı, Batı nasıl tavır alırdı?
O sabah tanırlardı. Kendi yapıp kurdukları oyuncağın iktidarı, onları memnun ederdi.
FETÖ, Batı için ne anlam ifade ediyor?
Haçlı zihniyeti, tarih boyunca kendisine fedailer, hizmetkârlar bulmuştur. Kendine hizmet edecek görünüşte Müslümanlar yetiştirip, bunları özellikle Türkler arasından seçtiler. Asırlarca Türkler'den intikamlarını tam olarak almadıklarına inanıyorlardı. Görünüşte Müslüman ve Türkçe konuşan FETÖ örgütü, Batı'nın 'Truva Atı'dır. FETÖ ile iktidarı devirmek için her yolu deniyorlar. Siyasette bunlardan biri...
FETÖ, nasıl İslam amaçlıyordu?
Batı'yla diyalog adı altında Hristiyanlığın kanatları altına girmiş bir İslam'ı ortaya koyacaklardı.
Batı, terör örgütlerini aleni destekliyor, tarihsel olarak da bu böyle midir?
Batı, kendi çıkarına olacak her türlü grubu destekler. İşine gelirse Şeytan'ı da destekler. Osmanlı döneminde eşkıyaları silah vererek destekleyip, masumlar öldürülüyor diye müdahale ettiler.
İSTANBUL'U UNUTMADILAR
Bu düşmanlığın, İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesiyle ilgisi var mı?
İstanbul'un fethi, Hristiyan dünyasının bugün dahi atlatamadığı bir şoktur. Hristiyanlar İstanbul'un Türkler'in eline geçmesini, Romalılar'ın Kudüs'ü yakıp yıkması, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dünyanın sonu gibi insanlık tarihindeki büyük felaketlerden birisi olarak algıladılar. Hiçbir zaman da unutmadılar.
Emperyalizm Çağı devam mı ediyor?
Maalesef. Bugün çok zayıflamış olan Fransa bile Afrika'daki eski sömürgelerinde binlerce asker bulundurup, oraları sömürmeye devam ediyor. 17 Afrika ülkesinin parası, Fransa'da basılıyor. Mali'den Çad'a kadar birçok ülkede sözde güvenlik endişeleriyle Fransız askerler var. Batı emperyalizmi hiç bitmedi.
Batı, Orta Doğu'dan ne zaman çıkar?
Bölge ülkeleri güçlenip, uyanıp kendi menfaatlerini öne çıkarıp, mücadele ettikleri zaman.
ABD'yi Yahudilerin yönlendirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yahudiler, ABD'de birçok alanda çok etkinler. Bu yüzden etkili olmaları normal. Büyük İsrail Devleti'ni gerçekleştirmek için herşeyi yapıyorlar. Ancak bu o kadar kolay değil.
ALİ DEĞERMENCİ
Fransa'da 300 imza ile Kur'an'a hakaret içeren deklarasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kendilerine yakışanı yaptılar. Fransa, Osmanlı döneminde bizimle müttefikken bile bizi arkadan vurmuştur. Fransa'nın asıl derdi, kendi gençliğini ve ülkesinin geleceğini kurtarmak. Bu yüzden hassasiyeti azalan ve nihilizme saplanan gençliğini uyandırmak için çatışmayı körüklüyorlar. Batı, tarih boyunca bizim dini amellerimizi ortadan kaldırmaya çalıştı. 19. yüzyılda meydana gelen kolera salgınında Avrupalılar 'salgın yayılmasın' diye haccı yasaklatmak bile istemişti.
FAŞİZM DUVARI ÖRÜYOR
Son yıllarda Batı'da İslam düşmanlığının artmasının sebebi nedir?
Batı, Komünizm'in çökmesinden sonra yeni bir düşman aradı. İslam'ı seçti. Düşmanlık ve çekişme, devletleri dinç tutar. Rehavet çökmelerine sebep olur. Devletler, iç ve dış düşman yaratır. Düşman olmayınca, silaha yatırdıkları parayı halklarına izah edemezler. Batı, Kavimler Göçü zamanı gibi dışardan gelen milletler tarafından adım adım ele geçiriliyor. Yaşlanan Avrupalı ülkelerde eski sömürgelerinden gelen genç ve nüfusu devamlı artan milletler zamanla çok büyük bir güç haline gelecek. Bunu engellemek için düşmanlığı körüklüyorlar. Roma'nın zamanında kendini korumak için Hadrianus Duvarı'nı yaptığı gibi Avrupalılar da kendilerini korumak için halklarınını korku ve endişeye sevkedip, Faşizm Duvarı'nı örüyorlar. Avrupa'daki Türkler'in Türkiye ile ilişkileri Türk ve Müslüman kimliklerini yaşatıyor. Asimile olmalarını engelliyor. Batı, bizim bu bağlantımızı kesmek istiyor.
Batı ile Doğu arasındaki bu gerilimin sebebi nedir?
Arada medeniyet farkı var. Doğu, daha çok insanı ön plana çıkarır. Batı'da bu yoktur. Kendi çıkarları her şeyin üzerindedir.
KİMLİKLERİNİN PARÇASI
Batı, Rönesans ile modernleşmesine rağmen, dinsel içgüdüyle mi hareket eder?
Hristiyanlık, Batı kimliğinin en önemli parçasıdır. Her hücresinde etkisi hissedilir. Dini görünmeyen bir yapıları bile zamanında Hristiyanlık tarafından yoğurulmuştur.
OSMANLI HOŞGÖRÜSÜ
Hristiyanlar ve Müslümanlar, hiç barış içinde yaşamış mıdır?
Osmanlı hakimiyetinde yaşadılar. İmparatorlukta Hristiyan, Yahudi, Müslüman bir arada kendi ibadetlerini yaparak asırlarca bir arada oldular. Ancak burada ana aktör bizdik. Bizim hakimiyetimizdi.
Batı, darbeyi ve darbecileri neden destekliyor?
Batı kendine demokrattır. Önemli olan kendi çıkarlarıdır. Bu yüzden kendi menfaatlerine uygun her türlü darbecileri her yerde destekledikleri gibi Türkiye'de de destekliyorlar. Bize 'demokrasi dersi' vermeye kalkıyorlar. Ancak her zaman ve her yerde darbecileri desteklediler. Bize söylediklerinin yüzde birini Sisi'ye diyorlar mı?
Doğu- Batı gerilimi biter mi?
Bitmez. Asırlar boyu süren bu çekişme önümüzdeki asırlarda Çin eksenli olarak daha şiddetli cereyan edeceğe benziyor.
DERTLERİ DEMOKRASİ DEĞİL
Batı, Türkiye'de nasıl bir iktidar istiyor?
Kendilerine itaat eden, Batı'nın menfaatleri ile çatışmayan ve zayıf bir iktidar arzuluyorlar. Şablonu oluşturup, ne zaman nasıl hareket edeceğini bilecekleri bir iktidar istiyorlar. Yapacakları öngörülmeyen ve gözü kara iktidarlar hiçbir zaman istemezler. Kendi lehlerine olacak her türlü siyasi grubu desteklerler. Önemli olan onların çıkarları ve yaptıklarını sorgulamayacak siyasi hareketlerdir. Batı, kendine itaat eden menfaatini destekleyen her ülkeyi destekler. Derdi hiçbir zaman demokrasi olmadı. Demokrasiyi kendileri için istiyorlar. Yoksa demokrasinin "D"sinin bile olmadığı birçok Avrupa ülkesiyle kol kola olmaz. Bize yaptıkları eleştirileri oralara ne zaman yaptılar?
FETÖ BATI'NIN TRUVA ATIDIR
15 Temmuz FETÖ Darbesi gerçekleşmiş olsaydı, Batı nasıl tavır alırdı?
O sabah tanırlardı. Kendi yapıp kurdukları oyuncağın iktidarı, onları memnun ederdi.
FETÖ, Batı için ne anlam ifade ediyor?
Haçlı zihniyeti, tarih boyunca kendisine fedailer, hizmetkârlar bulmuştur. Kendine hizmet edecek görünüşte Müslümanlar yetiştirip, bunları özellikle Türkler arasından seçtiler. Asırlarca Türkler'den intikamlarını tam olarak almadıklarına inanıyorlardı. Görünüşte Müslüman ve Türkçe konuşan FETÖ örgütü, Batı'nın 'Truva Atı'dır. FETÖ ile iktidarı devirmek için her yolu deniyorlar. Siyasette bunlardan biri...
FETÖ, nasıl İslam amaçlıyordu?
Batı'yla diyalog adı altında Hristiyanlığın kanatları altına girmiş bir İslam'ı ortaya koyacaklardı.
Batı, terör örgütlerini aleni destekliyor, tarihsel olarak da bu böyle midir?
Batı, kendi çıkarına olacak her türlü grubu destekler. İşine gelirse Şeytan'ı da destekler. Osmanlı döneminde eşkıyaları silah vererek destekleyip, masumlar öldürülüyor diye müdahale ettiler.
İSTANBUL'U UNUTMADILAR
Bu düşmanlığın, İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesiyle ilgisi var mı?
İstanbul'un fethi, Hristiyan dünyasının bugün dahi atlatamadığı bir şoktur. Hristiyanlar İstanbul'un Türkler'in eline geçmesini, Romalılar'ın Kudüs'ü yakıp yıkması, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dünyanın sonu gibi insanlık tarihindeki büyük felaketlerden birisi olarak algıladılar. Hiçbir zaman da unutmadılar.
Emperyalizm Çağı devam mı ediyor?
Maalesef. Bugün çok zayıflamış olan Fransa bile Afrika'daki eski sömürgelerinde binlerce asker bulundurup, oraları sömürmeye devam ediyor. 17 Afrika ülkesinin parası, Fransa'da basılıyor. Mali'den Çad'a kadar birçok ülkede sözde güvenlik endişeleriyle Fransız askerler var. Batı emperyalizmi hiç bitmedi.
Batı, Orta Doğu'dan ne zaman çıkar?
Bölge ülkeleri güçlenip, uyanıp kendi menfaatlerini öne çıkarıp, mücadele ettikleri zaman.
ABD'yi Yahudilerin yönlendirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yahudiler, ABD'de birçok alanda çok etkinler. Bu yüzden etkili olmaları normal. Büyük İsrail Devleti'ni gerçekleştirmek için herşeyi yapıyorlar. Ancak bu o kadar kolay değil.
ALİ DEĞERMENCİ
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