Emperyalizm devam ediyor

ile Doğu arasındaki kavga yüzyıllardır devam ediyor. Oryantalist ve emperyalist duygularından vazgeçmeyen Batı ülkeleri, günümüzde de bu tutumunu sürdürüyor. Son yıllarda Batı ile Türkiye arasındaki kavga, çok açık ve sert bir şekilde yapılıyor. Kavganın nedenini ekonomik olduğu kadar tarihten gelen düşünceler de oluşturuyor. Batı, Türkler'in İstanbul 'u feth edilmesini hala sindiremiyor., Doğu-Batı kavgasını, İslam düşmanlığı ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu ülkeler ile olan işbirliğiniiçin değerlendiriyor...Kendilerine yakışanı yaptılar. Fransa , Osmanlı döneminde bizimle müttefikken bile bizi arkadan vurmuştur. Fransa'nın asıl derdi, kendi gençliğini ve ülkesinin geleceğini kurtarmak. Bu yüzden hassasiyeti azalan ve nihilizme saplanan gençliğini uyandırmak içinBatı, tarih boyunca bizim dini amellerimizi ortadan kaldırmaya çalıştı. 19. yüzyılda meydana gelen kolera salgınında Avrupalılar 'salgın yayılmasın' diyeBatı, Komünizm'in çökmesinden sonra yeni bir düşman aradı.Düşmanlık ve çekişme, devletleri dinç tutar. Rehavet çökmelerine sebep olur. Devletler, iç ve dış düşman yaratır. Düşman olmayınca,halklarına izah edemezler. Batı, Kavimler Göçü zamanı gibi dışardan gelen milletler tarafından adım adım ele geçiriliyor. Yaşlanan Avrupalı ülkelerde eski sömürgelerinden gelen genç ve nüfusu devamlı artan milletler zamanla çok büyük bir güç haline gelecek. Bunu engellemek için düşmanlığı körüklüyorlar. Roma'nın zamanında kendini korumak için Hadrianus Duvarı'nı yaptığı gibi Avrupalılar da kendilerini korumak için halklarınını korku ve endişeye sevkedip,örüyorlar. Avrupa'daki Türkler'in Türkiye ile ilişkileri Türk ve Müslüman kimliklerini yaşatıyor. Asimile olmalarını engelliyor. Batı, bizim bu bağlantımızı kesmek istiyor.Aradavar. Doğu, daha çok insanı ön plana çıkarır. Batı'da bu yoktur. Kendi çıkarları her şeyin üzerindedir., Batı kimliğinin en önemli parçasıdır. Her hücresinde etkisi hissedilir. Dini görünmeyen bir yapıları bile zamanında Hristiyanlık tarafından yoğurulmuştur.Osmanlı hakimiyetinde yaşadılar. İmparatorlukta Hristiyan, Yahudi, Müslüman bir arada kendi ibadetlerini yaparak asırlarca bir arada oldular.Bizim hakimiyetimizdi.Batıdemokrattır. Önemli olan kendi çıkarlarıdır. Bu yüzden kendi menfaatlerine uygun her türlü darbecileri her yerde destekledikleri gibi Türkiye'de de destekliyorlar. Bize 'demokrasi dersi' vermeye kalkıyorlar. Ancak her zaman ve her yerde darbecileri desteklediler. Bize söylediklerinin yüzde birinidiyorlar mı?Asırlar boyu süren bu çekişme önümüzdeki asırlarda Çin eksenli olarakcereyan edeceğe benziyor.Kendilerine itaat eden, Batı'nın menfaatleri ile çatışmayan ve zayıf bir iktidar arzuluyorlar. Şablonu oluşturup, ne zaman nasıl hareket edeceğini bilecekleri bir iktidar istiyorlar. Yapacakları öngörülmeyen ve gözü kara iktidarlar hiçbir zaman istemezler. Kendi lehlerine olacak her türlü siyasi grubu desteklerler. Önemli olan onların çıkarları ve yaptıklarını sorgulamayacak siyasi hareketlerdir. Batı, kendine itaat eden menfaatini destekleyen her ülkeyi destekler. Derdi hiçbir zamanDemokrasiyi kendileri için istiyorlar. Yoksa demokrasininbile olmadığı birçok Avrupa ülkesiyleBize yaptıkları eleştirileri oralara ne zaman yaptılar?15 Temmuz FETÖ Darbesi gerçekleşmiş olsaydı, Batı nasıl tavır alırdı?Kendi yapıp kurduklarıoyuncağın iktidarı, onlarımemnun ederdi.Haçlı zihniyeti, tarih boyunca kendisine fedailer, hizmetkârlar bulmuştur. Kendine hizmet edecek görünüşte Müslümanlar yetiştirip, bunları özellikle Türkler arasından seçtiler.Görünüşte Müslüman ve Türkçe konuşan FETÖ örgütü, Batı'nın 'FETÖ ile iktidarı devirmek için her yolu deniyorlar.Batı'yla diyalog adı altındabir İslam'ı ortaya koyacaklardı.Batı, kendi çıkarına olacak her türlü grubu destekler. İşine gelirse Şeytan'ı da destekler. Osmanlı döneminde eşkıyaları silah vererek destekleyip, masumlar öldürülüyor diye müdahale ettiler.İstanbul'un fethi, Hristiyan dünyasının bugün dahi atlatamadığı bir şoktur. Hristiyanlar İstanbul'un Türkler'in eline geçmesini, Romalılar'ın Kudüs'ü yakıp yıkması, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dünyanın sonu gibi insanlık tarihindeki büyük felaketlerden birisi olarak algıladılar. Hiçbir zaman da unutmadılar.Maalesef. Bugün çok zayıflamış olan Fransa bile Afrika'daki eski sömürgelerinde binlerce asker bulundurup, oraları sömürmeye devam ediyor. 17 Afrika ülkesinin parası, Fransa'da basılıyor. Mali'den Çad'a kadar birçok ülkede sözde güvenlik endişeleriyle Fransız askerler var. Batı emperyalizmi hiç bitmedi.Bölge ülkeleri güçlenip, uyanıp kendi menfaatlerini öne çıkarıp, mücadele ettikleri zaman.Yahudiler, ABD'de birçok alanda çok etkinler. Bu yüzden etkili olmaları normal.gerçekleştirmek için herşeyi yapıyorlar.