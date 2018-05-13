Eurovision gazı

İsrail ile Kıbrıs Rum Yönetimi, son dönemde kafa kafaya verdi. Akdeniz'in tamamında hak iddia edip beraber doğalgaz ve petrol araması gerçekleştireceklerini söyledi. İki ülke arasındaki gaz Eurovision 2018'de de kendini gösterdi. Eurovision'un ilk yarı finali geçtiğimiz hafta Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlendi. İsrail ile Rum Kesimi finale yükseldi. Gece sonunda İsrail adına yarışan Beth Ditto ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi adına yarışan Arnavut asıllı Yunan şarkıcı Eleni Foureira birlikte sevince geldi! İki isim İsrail bayrağı açıp poz verdi. Eleni'nin elinde Kıbrıs'ın tamamını Rumlar'da gösteren bayrağın bulunduğu görüldü. Bu fotoğrafa Türkler büyük tepki gösterdi.
Etiketler: rum kesimi , İsrail , Kıbrıs , akdeniz , eurovision
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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