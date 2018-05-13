Bahçeli'den af konusunda bir açıklama daha

MHP lideri Devlet Bahçeli, Af talebi ile ilgili yeni açıklama yaptı. Bahçeli, "Biz bu konuda kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KESİNLİKLE YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine aittir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur." demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.