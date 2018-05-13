Bahçeli'den af konusunda bir açıklama daha

MHP lideri Devlet Bahçeli, Af talebi ile ilgili yeni açıklama yaptı. Bahçeli, "Biz bu konuda kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KESİNLİKLE YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine aittir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur." demişti.