;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Taksim'de yine kahreden görüntü!

Taksim'de dün kullandıktan sonra baygın halde yatan gençler kameraya yansımıştı. Bu sabah aynı yerde yine nin etkisizle baygın yatan bir kişi görüntülendi. ’nda ise evden dün kaçtıklarını söyleyen 10-15 yaşları arasında 4 çocuk beton üzerine serdikleri karton üstünde uyudu.

Taksimde yine kahreden görüntü!

Taksim'de madde kullanımı sonrası yerde yatan gençlerin ibretlik hali dün görüntülenmişti. Bu sabah saat 10. 00 sıralarında yine aynı yerde uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış bir kişi görüntülendi.

EVDEN DÜN KAÇAN ÇOCUKLAR TAKSİM'DE
'nda ise beton üzerine serdikleri karton üstünde birbirlerine sarılarak uyuyan 10-15 yaş arası 4 çocuk dikkat çekti. Hepsi aynı mahalleden birbirlerini tanıdıklarını söyleyen çocuklar, "Hepimiz Okmeydanı'nda oturuyoruz, dün hep beraber evden kaçtık. Gece burada kaldık, evden çıkarken hepimizin 5'er TL parası vardı o parayla çorba içtik" diye konuştular.

Etiketler: , ,
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 20:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar