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Kadroya geçen a promosyon müjdesi

Kadroya geçen işçilere de promosyon müjdesi geldi. Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül'ün verdiği bilgiye göre taşerona geçen işçi banka ile yapılan protokol hükümlerinden yararlanabilecek.

Kadroya geçen işçiler, protokolde yer alan hükümlere göre maaş ödeme süresine göre promosyon ödenmesi yönünde madde varsa promosyon alabilir. Bu konuda önemli olan protokoldeki hükümlerdir.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 10:53
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