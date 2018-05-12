Kadroya geçen taşeron işçiler, protokolde yer alan hükümlere göre maaş ödeme süresine göre promosyon ödenmesi yönünde madde varsa promosyon alabilir. Bu konuda önemli olan protokoldeki hükümlerdir.
Kadroya geçen taşerona promosyon müjdesi
Kadroya geçen taşeron işçilere de promosyon müjdesi geldi. Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül'ün verdiği bilgiye göre taşerona geçen işçi banka ile yapılan protokol hükümlerinden yararlanabilecek.
Etiketler: Emekli maaşı , SGK , Taşeron
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