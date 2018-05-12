Lefkoşa'da psikolojik sorunları yüzünden tedavi gördüğü belirtilen lise öğrencisi Leyla A., bu sabah ailesiyle yaşadığı dairenin çatı katından kendisini boşluğa bıraktı.
Genç kızın ölümünde korkunç şüphe
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A. (17) intihar etti.
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