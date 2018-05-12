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Genç kızın ölümünde korkunç şüphe

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () başkenti Lefkoşa'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A. (17) etti.


Lefkoşa'da psikolojik sorunları yüzünden tedavi gördüğü belirtilen lise öğrencisi Leyla A., bu sabah ailesiyle yaşadığı dairenin çatı katından kendisini boşluğa bıraktı.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 18:20
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