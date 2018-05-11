Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle bir kapsamlı bir düzenleme çalışması yok" dedi.

Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna yönelik ise, "Ermenistan Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan vazgeçmiyorsa ona öre karşılık veririz" açıklamasını yaptı.