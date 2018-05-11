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Güler misin ağlar mısın?

Zorla ’ye gönderilen 15 vekil, yeniden ’ye döndü. Giderken ağlayanlar, dönüşte önüne geleni öptü, kahkahalarla güldü. Herkesi de kendilerine güldürdü !

Güler misin ağlar mısın?
Al gülüm-ver gülüm taktiği tutmadı! lerin macerası, 19 günde sonlandı! Ve o "Boynu Bükükler" güle-oynaya U dönüşü yaptı.
Kimi etrafa neşe saçtı. Kimi zafer kazanmış edasıyla salındı! Hepsi birbirini öptü, kokladı, sarmaladı.
Ağlanacak haline gülenler, alay konusu yapıldı: "SIRADA HANGİ PARTİ VAR!"



milletvekili Ömer Fethi Gürer, İyi Parti'ye gönderilirken uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Küstü, kimselerle konuşmadı!



19 gün sonra döndüğünde ise kahkahalarına hakim olamadı! Grup Başkanvekili de kiralık vekilini alnından öperek karşıladı.
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