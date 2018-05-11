Güler misin ağlar mısın?

Al gülüm-ver gülüm taktiği tutmadı! Kiralık vekillerin İyi Parti macerası, 19 günde sonlandı! Ve o "Boynu Bükükler" güle-oynaya U dönüşü yaptı.
Kimi etrafa neşe saçtı. Kimi zafer kazanmış edasıyla salındı! Hepsi birbirini öptü, kokladı, sarmaladı.
Ağlanacak haline gülenler, alay konusu yapıldı: "SIRADA HANGİ PARTİ VAR!"
Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, İyi Parti'ye gönderilirken uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Küstü, kimselerle konuşmadı!
19 gün sonra döndüğünde ise kahkahalarına hakim olamadı! Grup Başkanvekili Özgür Özel de kiralık vekilini alnından öperek karşıladı.
Kimi etrafa neşe saçtı. Kimi zafer kazanmış edasıyla salındı! Hepsi birbirini öptü, kokladı, sarmaladı.
Ağlanacak haline gülenler, alay konusu yapıldı: "SIRADA HANGİ PARTİ VAR!"
Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, İyi Parti'ye gönderilirken uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Küstü, kimselerle konuşmadı!
19 gün sonra döndüğünde ise kahkahalarına hakim olamadı! Grup Başkanvekili Özgür Özel de kiralık vekilini alnından öperek karşıladı.
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