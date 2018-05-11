Devlet Bahçeli, 31 Mart 2011 tarihinde yazılı açıklamada bulundu ve terörist başı Fetullah Gülen'e çağrıda bulundu ve faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Açıklamada; bazı dava süreçleriyle ilgili arama kararları, gözaltı ve tutuklamalar, yasa dışı telefon dinlemeleri ve yargı organlarının tartışmalı tasarruflarının adli süreçlerde kanun ve meşruiyet dışına çıkıldığı kanaatinin toplumda giderek yer etmesine yol açtığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Son olarak dava süreçlerinin ilahiyat fakültelerimizin değerleri hocalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesine çalışılması bu yöndeki endişeleri daha da arttırmıştır. Bu uygulamaların kasıtlı ve bilinçli bir şekilde bir merkezden yönetildiği, Fetullah Gülen ve grubunun bunların arkasında olduğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler Fethullah Gülen'i ve grubunu zan ve töhmet altında bırakmaktadır."

Bahçeli'nin yazılı açıklamasında; Türkiye'deki Fetullah Gülen'in başka odaklar tarafından yönlendiriliyor olabileceği hatırlatılarak, "Fetullah Gülen'in (…) bu konularla hiçbir şekilde ilgisi olmadığını göstermek bakımından grubun faaliyetlerini durdurduğunu veya askıya aldığını açıklamasının yerinde ve yararlı olabileceği akla gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.





AYHAN: MHP'NİN ASIL SAHİPLERİ NEREDE?"

2 Nisan 2001: FETÖ'nün amiral gazetesi Zaman'ın köşe yazarı Veysel Ayhan'ın köşe yazısında; Devlet Bahçeli hedef alındı. Ayhan; "MHP'ye ne oldu, MHP'ye neler oldu? MHP'nin asıl sahipleri nerede?" ifadelerini kullanıldı. Veysel Ayhan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar ettiği ve FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu bildirildi.



2 Nisan 2011: Terörist başı Fetullah Gülen avukatı Orhan Erdemli aracılığıyla açıklamada bulundu ve "Suçluluğu kesin bir şekilde ispatlanmadıkça, kimse suçlu muamelesine tabi tutulamaz" iddiasında bulundu. Orhan Erdemli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan tutuklandı.

5 Nisan 2011: Zaman gazetesi yazarı İhsan Dağı ise; "MHP bildiğiniz gibi değil!" başlıklı köşe yazısında; "Son yıllarda, MHP'nin 'ekseni kaydı'. Devlet Bahçeli'nin Gülen hareketi üzerine yaptığı son açıklama bunun bir göstergesi; 'yeni' MHP'nin hangi çevrelerin sözcülüğünü üstlendiğinin somut bir örneği" iddiasında bulundu.



DEVLET BAHÇELİ'NİN; GÜLEN'E FAALİYETLERİNİ DURDURMASINA YÖNELİK ÇAĞRISINDAN 27 GÜN SONRA KASETLER YAYINLANMAYA BAŞLADI







27 Nisan 2011: MHP'li yöneticilere yönelik kasetler internet sitesinde yayınlanmaya başladı.



29 Nisan 2011: Zaman gazetesi yazarı Bülent Korucu ise; "MHP'de istifa depremi" başlıklı köşe yazısında; "Skandalı ortaya çıkaran ve ülkücü olduğunu savunan site, kendileri istifa etmezse aynı çizgideki yöneticileri deşifre tehdidinde bulunuyor. Doğruysa, yeni kasetler Devlet Bahçeli'ye baş etmekte zorlanacağı gaileler açabilir" ifadelerini kullandı ve Devlet Bahçeli'yi tehdit etti.

Korucu; Zaman'a kayyum atanmasının ardından FETÖ'nün kurduğu Yarına Bakış gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı. Korucu, şu an yurt dışında firarda bulunuyor.







5 Mayıs 2011: Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne de; "Bahçeli'nin bozkurtları" başlıklı köşe yazısında; Devlet Bahçeli'yi hedef aldı ve "Sivri dişlerini açmış avını parçalamaya hazırlanan veya başını gökte yükselen Ay'a kaldırmış kurt figürü, Bahçeli'nin öfkesini yansıtıyor. Bu öfke, bu öfkeli figür, bu sertlik Türkiye'de neyi temsil ediyor? Bahçeli'nin öfkesi bir aklın ve hesabın eseri. Acaba hangi hesabın? Bahçeli'nin Gülen Hareketi'ne karşı ilan ettiği savaş; muhafazakâr seçmeni kapı dışarı edip, şatafatlı bir şekilde 'endişeli modernler'i buyur etme hesabına dayanıyor" iddiasında bulundu.



BAHÇELİ: OKYANUS ÖTESİNDEN KUMANDALI İNTERNET SİTELERİ, FİTNE TOHUMLARINI SAÇMAKTADIR

8 Mayıs 2011: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Abdi İpekçi Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Bahçeli, "MHP zayıflarsa, alçaklar keyiflenecektir. Son dönemde üzerimizde oyunlar oynanmaktadır. Okyanus ötesinden kumandalı internet siteleri, fitne tohumlarını saçmaktadır" dedi.



8 Mayıs 2011: Zaman gazetesi yazarı Nuriye Akman, Avrupa Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi ile röportaj yaptı. Çelebi; ülkücü taban ile tavanın ayrı dünyalarda olduğunu iddia etti ve Devlet Bahçeli'yi hedef aldı:

"Bunu 'MHP'ye yapılmış bir komplo' diye ifade etmek mümkün değil. Çünkü aktörler MHP'nin kendi içinden. Bu bakımdan Devlet Bey'in ve MHP yönetiminin daha sert bir karar alması, tabanı rahatlatacak bir şey yapması beklenirdi. Şimdi seçmen bunun cezasını kendi verecektir."



10 Mayıs 2011: Zaman gazetesi; terörist başı FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in açıklamalarını manşete taşıdı. Gülen, Devlet Bahçeli'ye; "Yumruk sallayana yumruk sallamayız" dedi.



10 Mayıs 2011: Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış köşe yazısında; "CHP'nin gösterdiği hassasiyeti, Devlet Bahçeli göstermiyor. Deniz Baykal'a kaset komplosunu kuranlar her kimse, MHP'ye kaset komplosunu yapanları da aynı adreste aramak gerekir" iddiasında bulundu. FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Kamışlı, yurt dışında firarda bulunuyor.



11 Mayıs 2011: CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Dr. Muhammed Çakmak, Zaman gazetesine açıklamalarda bulundu. Çakmak, Devlet Bahçeli'yi hedef aldı ve "Elinde belge olmadan Gülen'e iftira atan, yüzyılın müfterisidir" iddiasında bulundu.







TÜRKÖNE: DEVLET BAHÇELİ İSTİFA ETSİN

12 Mayıs 2011: Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne'nin, "MHP'nin Okyanus'u ve daha ötesi" başlıklı köşe yazısında; "Devlet Bahçeli'nin tarihî sorumluluğu, kendisini inancına, davasına adamış olanların önünü açmaktan ibaret. Bunun için istifa etmesi yeterli. Okyanuslar ötesini hedef gösterirken, diz boyunu geçmeyen bir derede kendisini, partisini ve 40 yıldır bu işe gönül verenleri boğulmaya mahkûm ettiğini artık fark etmesi lâzım" iddiasında bulundu.



13 Mayıs 2011: Zaman Gazetesi Yazarı Bülent Korucu köşe yazısında; "Gelişmeler maalesef beni doğruladı, Bahçeli partisini baraj altına çekecek ne varsa yapıyor. (…) Siyaseti dizayn eden iradeye karşı çıkamadığı için cemaat karşıtlığıyla aman dilediğini sanıyor. Mühendisleri bilmem ama bu millet zor affediyor, benden söylemesi. İnanmıyorsa ANAP ve DYP'nin 2007 seçiminde yaşadıklarına baksın" iddiasında bulundu.

16 Mayıs 2011: Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal, "Hocaefendi, MHP, Bahçeli ve kaset siyaseti" başlıklı köşe yazısında; "Sadece Türkiye kamuoyunun değil, artık dünya kamuoyunun tanıdığı Fethullah Gülen Hocaefendi ile Devlet Bahçeli'yi bir terazide tartmak, hem hakikate karşı affedilmez bir cinayet, hem de Hocaefendi'ye hakaret olur. MHP çizgisini âdeta intihara sürüklemiş olan Bahçeli, yanına aldığı bazı isimlerin peşpeşe ortaya çıkan rezaletleri karşısında referandumdaki aynı tavrını sergileyerek, bir defa daha "okyanus ötesi"ne atış yapmakla seradan süreyyaya cife sıçratabileceğini sanmaktadır. MHP "ülkü"sünü intihara sürükleyen Bahçeli, bu intiharı üzerine yükleyeceği birini aradığı gibi, esasen Hocaefendi'ye bilerek düşmanlık etmektedir" iddiasında bulundu. Ali Ünal, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanıyor.

FETÖ, PARTİ YÖNETİMİNİN OKTAY VURAL'A BIRAKILMASINI İSTEDİ

18 Mayıs 2011: Kasetleri yayınlanan internet sitesi; Devlet Bahçeli'nin istifa ederek, parti yönetimini Oktay Vural'a bırakmasını istedi. Devlet Bahçeli, "Elinizde ne varsa açıklayın" açıklamasında bulundu.



22 Mayıs 2011: Zaman gazetesi Haber Müdürü Fatih Uğur, "Devlet Bahçeli. milliyetçi camiada büyük yara açan olayın toplumsal sorumluluğundan kaçamaz" ifadelerini kullandı. Fatih Uğur, yurt dışında firarda..



21 Mayıs 2011: MHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Didinmez, Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Osman Çakır, Ümit Şafak ile Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak ve İstanbul eski İl Başkanı İhsan Barutçu istifa etti.



12 Haziran 2011: Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Barajın altında kalması istenen MHP yüzde 13 aldı.



YALÇIN: FETÖ'NÜN KARAKUTUSU TEKALAN, DEVLET BAHÇELİ İLE TEMAS KURARAK PARTİMİZLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTEDİKLERİNİ BEYAN ETTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TAKVİM gazetesine yaptığı açıklamada; "Geçmişte FETÖ'nün temsilcilerinden biri, bizzat Sayın Devlet Bahçeli ile temas kurarak partimizle iyi ilişkiler kurmak istediklerini beyan etti. Sayın Bahçeli ise bunların niyetini bildiği için isteklerini geri çevirdi.. Partimize gelen kişi, Şerif Ali Tekalan isimli akademisyendi. Prof. Dr. Tekalan, Gülen'in kara kutusu olarak anılan biriydi. Şimdi kaçak ve ABD'de bir üniversitenin rektörü... FETÖ elebaşı da halen ABD'de tutulduğuna göre, MHP'ye yönelik operasyon merkezinin adresi kendiliğinden ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.



37 POLİS VE GAZETECİ YENER DÖNMEZ TUTUKLU YARGILANIYOR

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturma kapsamında; FETÖ'cü Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile 37 polis ve Vahdet gazetesi kurucusu Yener Dönmez tutuklu yargılanıyor.

Ömer Altıparmak, kamuoyunda "Böcek" davası olarak bilinen, başbakanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile siyasetçi, gazeteci, bürokrat ve avukatların da arasında bulunduğu birçok kişinin usulsüz dinlenmesine ilişkin davalarda da yargılanıyor.



KENAN KIRAN / SABAH