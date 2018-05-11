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'de ilkokuldaki "" alarmı

'de  "" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

İstanbulda bomba alarmı

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti. Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi. Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı.

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman 'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 16:01
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