Barajlarda son durum nedir? Barajlarda doluluk oranları

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul 'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa 'da yüzde 99, İzmir 'de yüzde 47, Ankara 'da yüzde 20 ama problem yok. İçme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45. Bu son yağışların çok faydası oldu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 50'yi aştık. Düşüktü, yüzde 38'lerdeydi. Şu anda yüzde 51. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 50'yi yakaladık" açıklamasını yaptı.

YENİ BARAJIN FAYDALARI

Bakan Eroğlu, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ömer Faruk Coşkun'la bir süre görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kente eli boş gelmediklerini, hasretle beklenen barajın temelini atacaklarını belirten Eroğlu, "Bugün Savrun Barajı'nın temelini atacağız. Baraj, tarlalara sulama imkanıyla çiftçilere ekonomik kazanç sağlayacak. Geçen sene Türkiye genelinde 375 tesis ve 110 barajı tamamladık." ifadesini kullandı.

Kentteki diğer yatırımlar ve açılışı yapılacak tesisle ilgili bilgi veren Eroğlu, "Üç temel atma bir de açılış yapacağız. Değeri 143 milyon lira. Hayırlı olmasını gönülden diliyoruz." diye konuştu.

"EN KISA ZAMANDA TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Eroğlu, Bahçe ilçesindeki İnderesi Göleti'yle ilgili çalışmalara da değinerek, "Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğu için aynı zamanda Bahçeli'ye müjde verelim, onun da arzusuydu. En kısa zamanda temelini atacağız." değerlendirmesini yaptı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, GAP gibi Osmaniye bölgesi için de bir gelişim projesi hazırlanmasını istediğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Akdeniz Gelişim Projesi' adıyla, Osmaniye'nin de içinde olduğu büyük bir proje hazırladık. Buradaki baraj, gölet gibi sulama tesislerini, ayrıca içme suyu temini, ormancılık faaliyetleri, mesire alanları gibi hepsini yapacağız. Burada çok baraj ve göleti bitireceğiz." ifadesini kullandı.

"BARAJLARIN DOLULUK ORANINDA BİR SIKINTI YOK"

Bakan Veysel Eroğlu, bir gazetecinin barajlardaki doluluk oranına ilişkin sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Her ilde değişiyor ama bazı illerde doluluk yüzde 50 olursa tehlikeye varır ama bazı illerde de çok büyük barajlar, yüzde 20 dolu olsa bile onun bir sıkıntısı olmuyor. İçme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45. Bu son yağışların çok faydası oldu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 50'yi aştık. Düşüktü, yüzde 38'lerdeydi. Şu anda yüzde 51. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 50'yi yakaladık. Büyükşehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama problem yok. Özetle, geçen sene 44 yılın en büyük kuraklığını yaşadık ama çok sayıda baraj yaptığımız için, 525 baraj, bin gölet, suyu biriktirdiğimiz için o sudan istifade ettik."

Marmara Bölgesi'ndeki barajların doluluk oranında artış olduğuna işaret eden Eroğlu, "Geçen seneye göre ise Türkiye genelinde artış var. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Son yağışlar gerçekten faydalı oldu. Yağışlar bekleniyordu. Çiftçiler açısından da olumlu netice. Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi bazı bölgelerde yüzde 2, bazı bölgelerde yüzde 5 arttı. Bu da önemli bir rakam. Yağışlar devam edecek. " değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Eroğlu, yaz mevsiminde meydana gelen yağışlara değinerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını ve halkın dere kenarlarına yaklaşmamalarını istedi.