8 yolcu ve 3 mürettebatıyla İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetle ilgili soruşturma, en önemli aşamaya geldi. İran, Fransa'nın başkenti Paris'te karakutuların analiz edilmesinin ardından kazaya ilişkin ön raporunu yazdı.
İran'da Beril Gebeş seferberliği
İran'da aralarında Mina Başaran'ın da bulunduğu 11 kişiye mezar olan jet kazasının ön raporu büyük ölçüde tamamlandı. Ancak henüz ulaşılamayan pilot Beril Gebeş'in cenazesine ulaşmak için ülkede seferberlik ilan edildi.
Etiketler: İran , jet kazası , Beril Gebeş , Mina Başaran
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