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Yol Durumu
  1. Korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

'da seferberliği

'da aralarında 'ın da bulunduğu 11 kişiye mezar olan nın ön raporu büyük ölçüde tamamlandı. Ancak henüz ulaşılamayan pilot 'in cenazesine ulaşmak için ülkede seferberlik ilan edildi.

8 yolcu ve 3 mürettebatıyla 'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetle ilgili soruşturma, en önemli aşamaya geldi. İran, Fransa'nın başkenti Paris'te karakutuların analiz edilmesinin ardından kazaya ilişkin ön raporunu yazdı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 09:15
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