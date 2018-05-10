Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. İki liderin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın İran kararı vardı.

Erdoğan ve Putin, ABD'nin kararının yanlışlığını vurgulayarak, planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu belirtti.

Erdoğan ve Putin telefon görüşmesinde, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 7 Mayıs'taki yemin töreniyle Devlet Başkanı olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini de iletti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"İran bir defa yapmış olduğu anlaşmadan taviz vermeyecektir ve yapmış olduğu anlaşmasına sadık kalacaktır, ben böyle düşünüyorum. Uluslararası anlaşmalar böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın, böyle bir şey olmaz".



ABD Başkanı Trump, İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararını geçtiğimiz gün açıklamıştı. Trump, açıklamasında İran'ın nükleer silah üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Nükleer anlaşmadan çekildiğimizi açıklıyorum" ifadesini kullanmıştı.