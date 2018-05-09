Firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun sürekli destediğini açıkladığı ve aralarında samimi yazışmaların geçtiği İP Genel Başkanı Meral Akşener, partinin sosyal medya ekibinin başına azılı bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Kerim Çoraklık'ı getirdi. Çoraklık'ın FETÖ'cü olduğunun ortaya çıkmasıyla akıllara, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın ''FETÖ'nün Akşener'e açık bir desteği var'' sözlerini getirdi. Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in de FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpaslarının sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı.

KUMPAS'IN SÖZCÜSÜ AKŞENER

FETÖ'nün yargı, emniyet ve medya ayağını harekete geçirerek Aralık 2013'te hazırladığı kumpasın ardından, FETÖ ile etkin mücadele başladı. Birçok üst düzey bürokrat için tutuklama kararının çıkarıldığı FETÖ'nün kirli kumpasının sözcülüğünü yapanlardan birinin de Merak Akşener'in oğlu, Fatih Akşener olduğu ortaya çıktı.



Kapatılan FETÖ kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; gözaltına alınan, firar eden, ihraç edilen FETÖ'cülere sahip çıkan Meral Akşner'in oğlu da FETÖ kumpaslarını destekledi.



Fatih Akşener, FETÖ'nün 25 Aralık kumpasına yaptığı sosyal medya paylaşımlarııyla destek verdi. 25 Aralık 2013 tarihli paylaşımında , ''Takke düştü kel göründü. Değil kefen giymek direkt mezara girseniz kurtarmaz. Zaten kefen değil toga giymiştiniz ya'' ifadelerini kullandı. Akşener'in bu paylaşımı, FETÖ üyelerinin organize ettiği sosyal medya propagandalarını hatırlattı. Akşener'in paylaşımı FETÖ'cülerin kullandığı hesaplardan da beğenilip paylaşıldı.

Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin Suriye'ye konulu güvenlik toplantısının ses kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili paylaşımlar yaptığı da görüldü.

FETÖ SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNAN AKŞENER MUHTARLARA DA HAKARET ETTİ

Paylaşımlarıyla adeta FETÖ'nün kumpas sözcülüğüne soyunan Fatih Akşener, yurdun dört bir yanından gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşan muhtarlara da hakaret etti. Muhtarları küçümseyerek hakaret eden Akşener "Büyük strateji dehası başkomutanımız terörü önce kanaat önderi kekliklerle sonra muhtarlarla istişare etti, sırada taksiciler var herhalde" dedi.