Ehliyet sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları için geri sayım başladı

MEB tarafından 21 Nisan'da yapılan ehliyet sınav sonuçları için heyecan dorukta. Sürücü adaylarının günlerdir merakla beklediği gün geldi çattı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. Bir an önce açıklanması bekleyenler gözünü Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuç sayfasına çevirdi.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Geçtiğimiz sınavda olduğu gibi 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları da sınavın düzenlenme tarihinde 12 - 13 gün sonra açıklanması bekleniyordu. Hal böyle olunca sürücü adaylarının heyecanla beklediği gün geldi çattı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı MEB ehliyet sınav sonuçları 03 Mayıs perşembe günü erişime açılacak. Daha erken açıklanması halinde haberimizin detayından son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz.
MEB ekranlarına ulaştıktan sonra T.C. kimlik numarasınızı girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkarabilir ve kursiyerlere tebliğ edecektir.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Geçtiğimiz sınavda olduğu gibi 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları da sınavın düzenlenme tarihinde 12 - 13 gün sonra açıklanması bekleniyordu. Hal böyle olunca sürücü adaylarının heyecanla beklediği gün geldi çattı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı MEB ehliyet sınav sonuçları 03 Mayıs perşembe günü erişime açılacak. Daha erken açıklanması halinde haberimizin detayından son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz.
MEB ekranlarına ulaştıktan sonra T.C. kimlik numarasınızı girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkarabilir ve kursiyerlere tebliğ edecektir.
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