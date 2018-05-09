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Erdoğan, İngiltere’ye gidecek

’ın Pazar günü İngiltere’ye gideceği açıklandı. Erdoğan, “” için gideceği 3 günlük ziyareti kapsamında, Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’ye gidecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada, 'ın 13-15 Mayıs'ta ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın "" için gideceği 3 günlük ziyareti kapsamında, Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşeceği belirtildi.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 19:15
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