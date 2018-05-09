Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’ye gidecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Mayıs'ta ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın "Tatlı Dil Forumu" için gideceği 3 günlük ziyareti kapsamında, Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşeceği belirtildi.