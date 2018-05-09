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Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'e konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'e önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ABD için "gerçek dostlarını kaybediyor" yorumunda bulundu.

Erdoğan: ABD gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ABD gerçek dostlarını kaybediyor.

ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması büyük hata.

İran nükleer anlaşmaya uyacaktır.

Terör örgütünün başı hala ABD'de.

Yapılan rehine diplomasisi değildi.

ABD terör örgütlerini silahlandırdı.

F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz.

ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor.

Ayrıntılar geliyor...

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 18:28
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