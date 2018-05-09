Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'e konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
ABD gerçek dostlarını kaybediyor.
ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması büyük hata.
İran nükleer anlaşmaya uyacaktır.
Terör örgütünün başı hala ABD'de.
Yapılan rehine diplomasisi değildi.
ABD terör örgütlerini silahlandırdı.
F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz.
ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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