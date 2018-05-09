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Beştepe'deki 2,5 saatlik ekonomi zirvesi sona erdi

, Beştepe'de 'nu topladı. Erdoğan'ın ekonomi kurmayları ile bir araya geldiği zirve 2,5 saat sürdü.

Beştepedeki kritik zirve sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan, 'nu topladı.

Beştepe'deki toplantı 2,5 saat sürdü.

Toplantıda ekonomideki son gelişmelerin değerlendirildiği, kurdaki yükseliş sonrasında atılacak adımların ele alındığı belirtiliyor.

Toplantıya ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili bakanlar, bürokratlar ile 'ın ekonomi başdanışmanları katılıyor. Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıya katıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında " kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, toplantı öncesinde ekonomi yönetminin çağrıldığı Beştepe'deki toplantıya dair açıklamada bulundu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gibi toplantılarda panik hali çıkartmanın doğru olmadığına vurgu yapan Kalın, "Bugünkü toplantıda faiz meselesi, dış açık ve enflasyon etraflıca ele alınacak" dedi.

Kalın, dövizle ilgili gelişmelerin birkaç haftadır gündemlerinde olduğunu da söyleyerek "Toplantıda döviz kuru da tartışılacak" diye konuştu.

Ayrıca Kalın, "Ekonomik koordinasyon toplantısında istihdam yabancı yatırımlar, ithalat/ihracat dengesi masaya yatırılacak" dedi.

TCMB'NİN ADIMI SINIRLI ETKİ YARATTI
Kurda bugün tarihi zirvenin yenilenmesi ardından , pazartesi günkü zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası bugün iki adım daha attı. Merkez Bankası'nın adımları ve Beştepe'de ekonomi zirvesinin yapılacağı haberinin ardından 4,26'nın altına kadar geriledi.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 17:31
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