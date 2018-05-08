Neden iktidar olamadığımız belli

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için dün genel merkeze gitti. Asansöre bindi. Ancak kalabalık yüzünden kabin hareket etmedi.
Kimse de inmeyince İnce isyan etti. "Ben ineyim bari! Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi. Anamuhalefet'in halini iki cümlede özetledi...
CHP'liler, 16 Şubat 2011'de, liderleri Kılıçdaroğlu'nu da yürüyen merdivene ters bindirip zor duruma düşürmüştü.
Kimse de inmeyince İnce isyan etti. "Ben ineyim bari! Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi. Anamuhalefet'in halini iki cümlede özetledi...
CHP'liler, 16 Şubat 2011'de, liderleri Kılıçdaroğlu'nu da yürüyen merdivene ters bindirip zor duruma düşürmüştü.
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