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Neden iktidar olamadığımız belli

Anamuhalefet'in Cumhurbaşkanı adayı , Genel Merkezi’nde e binemedi .

Neden iktidar olamadığımız belli
'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ile görüşmek için dün genel merkeze gitti. e bindi. Ancak kalabalık yüzünden kabin hareket etmedi.
Kimse de inmeyince İnce isyan etti. "Ben ineyim bari! Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi. Anamuhalefet'in halini iki cümlede özetledi...



CHP'liler, 16 Şubat 2011'de, liderleri Kılıçdaroğlu'nu da e ters bindirip zor duruma düşürmüştü.
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