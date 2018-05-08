Cevat Ayhan kimdir neden öldü? Cevat Ayhan kaç yaşındaydı?

Cevat Ayhan kimdir, neden öldü? Eski bakan Cevat Ayhan'dan acı bir haber geldi. 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Ayhan, Ankara'da hayatını kaybetti. 2010 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağlı tedavisi süren Ayhan, akşam saatlerinde Bayındır Hastanesinde vefat etti. Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.
CEVAT AYHAN KİMDİR?
1938 yılında Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.
Cevat Ayhan, 1938'de Akyazı'da doğdu. İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede master derecesi aldı. DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, PETKİM Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Muavinliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 19. 20. ve 21. Dönem Sakarya Milletvekilliği ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı döneminde Adapazarı Karasu çift yolunun yapımını başlattı. Ayhan'ın Türkiye'de ve Sakarya'da yapılan birçok yatırımda imzası bulunuyor. Bugün Ankara Hacıbayram Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya götürülecek Ayhan'ın naaşı, çarşamba günü de öğleyin Adapazarı Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
CEVAT AYHAN KİMDİR?
1938 yılında Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.
Cevat Ayhan, 1938'de Akyazı'da doğdu. İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede master derecesi aldı. DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, PETKİM Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Muavinliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 19. 20. ve 21. Dönem Sakarya Milletvekilliği ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı döneminde Adapazarı Karasu çift yolunun yapımını başlattı. Ayhan'ın Türkiye'de ve Sakarya'da yapılan birçok yatırımda imzası bulunuyor. Bugün Ankara Hacıbayram Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya götürülecek Ayhan'ın naaşı, çarşamba günü de öğleyin Adapazarı Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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