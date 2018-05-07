Türk polisinden Tunuslu meslektaşlarına eğitim

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Tunus emniyet ve jandarma teşkilatlarının 40 çalışana yönelik "Atış Eğiticisi Yetiştirme Kursu" düzenlendi. Türkiye ile dost ülkeler arasında 2007'den bu yana "Uluslararası Polis Eğitimi İş Birliği Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor. Karşılıklı tecrübe paylaşımı odaklı eğitimlerle iş birliğinin artırılması, ilişkilerin güçlendirilmesi ve suçla mücadelede ortak bilincin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Türkiye ile Tunus arasında da 2012'den bu yana çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlendi. Bugüne kadar düzenlenen 52 eğitim programından 993 Tunus Emniyet Teşkilatı personeli faydalandı. Son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda 16-27 Nisan'da Tunus Cumhuriyeti Emniyet ve Jandarma teşkilatlarından 40 personele yönelik Tunus'ta "Atış Eğiticisi Yetiştirme Kursu" düzenlendi. Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak başkanlığında bir heyet, deneyim paylaşımı ve eğitim iş birliği görüşmelerinde bulunmak üzere 26-28 Nisan'da Tunus'a ziyaret gerçekleştirdi.
ATIŞ TEKNİKLERİ GÖSTERİLDİ
Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görevli birer emniyet müdürü, komiser ve polis memuru tarafından Tunuslu meslektaşlarına tabanca, makineli tabanca ve tüfek ile çeşitli atış teknikleri gösterildi, genel emniyet kuralları anlatıldı. Kursiyerler, Avrupalı uzmanlardan da daha önce eğitimler aldıklarını ancak bu tarz kapsamlı eğitim içeriği ve ilgi görmediklerini, verilen eğitimlerin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade etti. Edindikleri bilgileri kurumlarındaki arkadaşlarıyla paylaşacaklarını dile getiren kursiyerler, bu tarz eğitimlerin 2 ülke arasındaki ilişkileri daha da artıracağını vurguladı.
ATIŞ TEKNİKLERİ GÖSTERİLDİ
Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görevli birer emniyet müdürü, komiser ve polis memuru tarafından Tunuslu meslektaşlarına tabanca, makineli tabanca ve tüfek ile çeşitli atış teknikleri gösterildi, genel emniyet kuralları anlatıldı. Kursiyerler, Avrupalı uzmanlardan da daha önce eğitimler aldıklarını ancak bu tarz kapsamlı eğitim içeriği ve ilgi görmediklerini, verilen eğitimlerin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade etti. Edindikleri bilgileri kurumlarındaki arkadaşlarıyla paylaşacaklarını dile getiren kursiyerler, bu tarz eğitimlerin 2 ülke arasındaki ilişkileri daha da artıracağını vurguladı.
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