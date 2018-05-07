;
Yol Durumu
  1. 24 Haziran seçimleri öncesi seçmen mobil sorgulama hizmette

Sırbistan Cumhurbaşkanı Külliye'de

Cumhurbaşkanı , ’i resmi törenle karşıladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Külliyede

'in 'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile -Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bölgenin refahına da katkıda bulunacak şekilde, daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Öte yandan, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Etiketler: , , ,
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 16:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar